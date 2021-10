Arnhem laat elektrische auto opladen aan lantaarnpaal

De paal staat er toch, dus waarom niet van de lantaarnpaal een laadpaal maken? In Arnhem doen ze dat.

Aan elektrische auto’s geen gebrek. En dat neemt de komende jaren gestaag toe. De volgende uitdaging is een goede laadinfrastructuur. Zeker voor de groep zonder eigen oprit is toegang tot een publieke laadpaal belangrijk. Het laatste wat je wil is 18:00 thuiskomen uit werk en zien dat je buurman je ‘laadplekje’ heeft ingepikt. In Arnhem hebben ze daarom iets bedacht, nieuwbouwwijken krijgen een lantaarnpaal dat tevens de functie als laadpaal heeft.

Lantaarnpaal als laadpaal

Het voordeel hiervan is dat er geen aparte laadpaal geïnstalleerd hoeft te worden. Omdat het geïntegreerd is in de lantaarnpaal is het een aanwinst voor het straatbeeld. De gemeente Arnhem zegt dat bij ongeveer de helft van de lantaarnpalen bij een parkeerplaats er een laadpunt in wordt verwerkt. Per lantaarnpaal kunnen twee EV’s laden. Voorlopig gaat het om 150 lantaarnpalen met 300 laadpunten in de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid.

Het is een slimme oplossing om toekomstige problemen voor te zijn. Er zijn immers zat wijken in Nederland waar automobilisten parkeren op een publiek parkeervak. Nu zie je in steden dat er vaak per 10 parkeerplekken bij misschien twee van die plekken een EV kunt opladen. Maar als er dan vijf bewoners zijn met een EV zit je al met het issue dat niet iedereen kan laden. Laat staan een toekomst waar huishoudens misschien wel twee EV’s gaan rijden.

De stroom voor de lantaarnpaal laadpaal in Arnhem is straks afkomstig van een zonnepark dat in 2022 wordt aangelegd. De gemeente investeert 485.000 euro in het project. Het is een goede oplossing voor nieuwbouwwijken. Misschien dat in de toekomst lantaarnpalen met laadpunten in bestaande wijken ook een idee kan zijn om een goede laadinfrastructuur te faciliteren.