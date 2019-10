ANWB Alarmcentrale merkt toename irritant probleem

Technologie en diens nadelen.

De mens en techniek zijn goede vrienden. Helemaal vandaag de dag, nu techniek letterlijk elk ‘probleem’ oplost. Eén ding waar menig autobezitter over te spreken is: keyless entry en/of keyless go. Door centrale elektronische vergrendeling is het sowieso al verleden tijd dat je je sleutel in het slot steekt, maar nu hoef je de sleutel helemaal nergens meer in te steken. Alleen in je zak of tas, de auto merkt dat de sleutel dichtbij is en je kunt hem openen, vervolgens hoef je ook niks in je dashboard te steken: druk op start, auto gaat aan. Gemakkelijk, mits je het goed doet. Men schijnt nog wat schoonheidsfoutjes te maken.

Bijna altijd gaat het fout wanneer stap één overgeslagen wordt. Je wil natuurlijk voor het echte gemak dat de straal rondom de auto waarin de sleutel herkend wordt, vrij groot is. Het nadeel daaraan is dat die straal ook groot is bij het verlaten van de auto. Het wil nog wel eens voorkomen dat de sleutel niet in de zak gestoken wordt, maar thuis de straal van oprit tot sleutelkastje groot genoeg is voor de auto om de sleutel te herkennen. Ook wil het wel eens gebeuren dat de passagier de sleutel bij zich heeft, afgezet wordt en met sleutel en al de auto verlaat.

In beide gevallen kun je dan wegrijden, want de auto herkent zijn sleutel. Na het wegrijden uit de radius zal de auto merken dat er geen sleutel is. Goed, autobedrijven zijn ook niet op het achterhoofd gevallen en zorgen er niet voor dat de auto ineens stilvalt en je opgesloten zit dan wel stilstaat op een benarde plek, maar zodra je de motor uit zet en de deur achter je dicht gooit na het uitstappen, kom je er ook niet meer in. De meeste mensen die voor dit probleem een oplossing zoeken, bellen de ANWB. Maar die kan er niks aan doen. Zorg er dus voor dat het ‘laatste ritje’ is naar iemand die de sleutel heeft, of naar huis, waar je reservesleutel hopelijk ligt.

Het allermakkelijkste is natuurlijk om niet af te leren dat je je sleutel bij je moet dragen. Zo lang je je sleutel gewoon niet vergeet, is keyless entry een hele fijne luxe optie. In ieder geval komt de ANWB je niet helpen als je weg bent gereden zonder sleutel op zak, niet omdat ze je graag vierkant uitlachen, maar omdat ze er letterlijk niks aan kunnen doen. (via AD)