De Tesla Model 3 is de best verkochte auto in september

Zo mooi dat we allemaal begaan zijn met het milieu he. Elon is jullie ook persoonlijk allemaal heel dankbaar voor weer een mooie eindspurt in kwartaal 3.

Om het laatste punt even af te hameren in een spoedcursus beursgenoteerde ondernemingen. Op een aandelenbeurs kunnen kopers en verkopers via de handelsfaciliteit die de effectenbeurs biedt hun waardepapieren aan elkaar aanbieden. Dat kan dus ook voor aandelen Tesla. Vroeger was de handel gebonden aan een fysieke locatie, tegenwoordig doen we dat heel modern allemaal elektronisch. Voor beursgenoteerde ondernemingen zijn er normaal gesproken een aantal belangrijke cijfers, de omzet en winst. Gelukkig is de wereld te klein voor Elon Musk en heeft hij niet echt last van het ontbreken van winst voor Tesla.

Wel belangrijk is om groei te laten zien, en laten we dat nu net per kwartaal (en per jaar) meten. Aangezien het vandaag op 1 oktober een nieuw kwartaal begint, hebben we het vorige derde kwartaal afgesloten. De zomer is inmiddels echt voorbij en dus moet Elon Musk laten zien wat hij heeft gepresteerd met Tesla. Belangrijk om te weten dat het favoriete boek van iedere beurshandelaar “Rupsje Nooitgenoeg” is. Waar dat lieve Rupsje het hele boek aan het eten was om (spoiler alert) tot een mooie vlinder te ontpoppen, gaat beurshandelaren alleen maar om een nog verder gevuld bankrekening. Lang verhaal kort: Tesla MOET groeien en de koers MOET stijgen. Dat gaat overigens al een tijdje niet zo heel lekker, maar dat terzijde. Het betekent wel dat einde kwartaal Tesla alles op alles zet om zoveel mogelijk auto’s uit te leveren. Oh en Elon: nee één spatbord telt niet mee.

De gebruikelijke einde kwartaal rush leidt echter nog niet tot de perfecte storm, daarvoor had Tesla ook de hulp van Den Haag nodig. Op Prinsjesdag kondigde de coalitie van zwalkers aan dat de bijtelling van elektrische auto’s omhoog gaat. En wel van 4% naar 8%. Een verdubbeling dus en om het nog erger te maken: dat geldt alleen nog maar voor de eerste 45.000 euro in plaats van de eerste 50.000 euro. Een snelle hoofdrekensom leert: DE MODEL 3 WORDT VEEL DUURDER IN 2020.

Nog een ingrediënt voor de perfecte storm of invasie aan Model 3 rijders. In 2014 (en 2015) konden zuinig diesels en hybrides nog worden geleast met 14% of 20% bijtelling: de Clio’s, V40’s, 320d’s. BlueMotions etc waren niet aan te slepen. Echter: na vijf jaar loopt de lage bijtelling af en die mensen zijn dus op zoek naar het volgende voordeeltje.

De verkoopaantallen van september (afkomstig van Aumacon):

1 Tesla 5.890

2 Opel 3.595

3 Peugeot 2.631

4 Toyota 2.585

5 Volkswagen 2.280