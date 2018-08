80+ auto’s in de fik gestoken door relschoppers [video]

Parijse taferelen in Zweden.

Göteborg werd afgelopen nacht opgeschrikt door een enorme groep vandalen. De Zweedse stad veranderde voor even in een oorlogsgebied, want relschoppers gingen op de vuist met de politie. De stad en inwoners hebben het zwaar te verduren gekregen. Alleen al in Göteborg zijn zeker 88 auto’s vernield, opzettelijk beschadigd en/of in de fik gestoken.

Niet alleen in Göteborg, maar ook in Trollhättan vonden dergelijke rellen plaats. Deze plaats ligt zo’n 75 kilometer ten noorden van Göteborg. Het is niet precies bekend waarom de vandalen afgelopen nacht uitkozen om te gaan rellen. De politie vermoedt dat het een gecoördineerde actie betreft, opgezet via sociale media. Onder meer op parkeerplaatsen waar veel auto’s stonden werden de ruiten ingegooid en brand gesticht.

De politie zegt onderzoek te doen naar aanleiding van de gebeurtenissen. Volgens ooggetuigen ging het om jongeren, gekleed in zwarte hoodies. Ook zouden sommigen maskers hebben gedragen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dergelijke acties vaker gebeuren in de week voordat de scholen weer gaan beginnen. Echter, rellen van dit formaat is ook voor de Zweedse politie nieuw.



Fotocredit: Astor op Twitter