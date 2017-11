Politie zoekt de pompoengooier van de A50

De mafketel gooide de zware vrucht (groente?) vanaf een viaduct tegen een auto aan.

Jawel, er heeft weer drietrapsdebiel toegeslagen. Op de A50 Uden-richting-Eindhoven gooide gisterenavond een tweecellige een pompoen van een viaduct. Een bestuurder van een busje kreeg het gele geval recht in zijn grille. Dat wil zeggen: de grille van zijn busje, niet zijn eigen grille. Dat was dan nog een geluk bij een ongeluk.

Desalniettemin liep het voertuig van de ongelukkige flinke schade op. Tevens is de bestuurder flink geschrokken door het incident. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Het incident vond plaats bij het viaduct Middegaal nabij hectometerpaal 115 links op de A50. De politie doet via Facebook een oproep aan getuigen om contact op te nemen via 0900-8844 onder vermelding van kenmerk 2017241475.

We vermoeden dat de dader er ongeveer als volgt uitziet: