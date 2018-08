Brabus 600: maakt de GLC 63 S tot een monster

Een nieuwe bruut is hier.

De kersverse Mercedes-AMG GLC 63 S is de meest compacte SUV van Mercedes-AMG met de 4.0 biturbo V8 onder de kap. In principe heeft het apparaat geen upgrade nodig, maar als Brabus op de deur klopt kun je moeilijk nee zeggen.

De kietelbare V8 van Mercedes-AMG is goed onder handen genomen door de tuner. Ze dopen de GLC 63 S om tot Brabus 600. Het motorblok levert dankzij de PowerXtra B40 600 chip 600 pk vermogen en 800 Nm koppel. De SUV sprint voortaan in 3,6 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 300 km/u. Dat is overigens een elektronische begrensde top. Wat Brabus betreft is deze snelheid voldoende.

Het uiterlijk is precies wat we van Brabus gewend zijn. Zwart van kleur, de bekende Brabus velgen (leverbaar van 19- tot 22-ich) in combinatie met een vers uitlaatsysteem. Die sierstukken zijn van titanium en carbon wat het gewicht naar beneden moet brengen, al maakt dat met zo’n lompe SUV natuurlijk weinig uit.

Het interieur kan worden verbeterd met de finest lederen en alcantara materialen. Ben je wel te spreken over het uiterlijk van deze Brabus, maar heb je geen GLC 63? Dat is geen probleem. De tuner levert de bodykit op alle varianten van de GLC.