Recordpoging Volkswagen valt in het water

Door technische problemen.

Het was de bedoeling dat Volkswagen deze week met een gepimpte Jetta een record ging pakken op de zoutvlakte van Bonneville in de Verenigde Staten. Tussen 11 en 17 augustus, in deze periode dus, zou de Jetta gaan knallen tijdens de Bonneville Speed Week.

Het huidige snelheidsrecord staat op 335.503 km/u in de BGC/G-klasse van de Southern California Timing Association. De Jetta wordt aangedreven door een geblazen tweeliter viercilinder, die goed is voor zo’n 500 pk na tuning van Volkswagen en THR Manufacturing. Zoveel pk in een tweeliter motor. “Als dat maar goed gaat” hoor ik je denken. Nou, op dit moment gaat dat ook niet goed. De recordpoging van Volkswagen is tijdelijk in het water gevallen.

Tijdens tests op een dyno bleek de versnellingsbak niet goed te werken. De problemen waren van dusdanige aard, dat Volkswagen noodgedwongen de recordpoging voor deze week heeft afgeblazen. De komende maand gaan technici zich bezighouden met de Jetta. Het is de bedoeling dat in september de recordpoging alsnog gedaan gaat worden. Een concrete datum is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk is dit tijdens het Bonneville World of Speed event, dat tussen 10 en 13 september wordt gehouden. Dit is een kleiner evenement in vergelijking met de Bonneville Speed Week, maar desalniettemin voor Volkswagen de moeite om een nieuwe poging te wagen. (via Jalopnik)