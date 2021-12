885 pk met fabrieksgarantie (zonder KM-beperking) is mogelijk!

Het is altijd wel lekker om 885 pk met fabrieksgarantie te hebben. Dan heb je altijd wat vermogen ‘over’ zonder dat de boel het niet houdt.

Het mooie van een Dodge Challenger Hellcat (of sneller) is dat het nooit voldoende is. Er is altijd meer. Als je eenmaal gewend bent geraakt aan 700 pk, waarom geen 800 pk? Toch? En als je dan toch bezig bent, waarom geen 885 pk?

Dat is vanaf nu mogelijk! Via Direct Connection zijn er een heleboel accessoires leverbaar voor de Challenger. Direct Connection was vroeger een bekende naam voor upgrades voor alle Dodge, Chrysler en Plymouth-producten. Nu Plymouth er niet meer is en Chrysler nauwelijks wat bouwt, focussen ze zich op Dodge.

Zware werk

De accessoires zijn overigens écht bijzonder. Niet even een carbon spoilertje of concave wielen. Nee, denk aan versterkte cilinderkoppen, gesmede zuigers, high-flow luchtinlaat en heavy duty sperdifferentiëlen. Echt voor het zware werk dus. Het mooie is, alle upgrades zijn goedgekeurd door de fabriek. Je behoudt dus ook garantie voor 2 jaar met onbeperkte kilometers!! Het enige dat je daarvoor moet doen, is alles laten installeren bij een Dodge Power Broker-garage.

885 pk met fabrieksgarantie

Daar worden de medewerkers getraind om de upgrades op de juiste wijze te installeren. Zo is het mogelijk om een Pre-Stage Kit te monteren voor de Redeye. Dat is een combinatie van hardware (betere thermostaat onder andere) waarmee je in combinatie met een ECU-flash het vermogen kan laten stijgen naar 885 pk. Jazeker, 885 pk met behoud van fabrieksgarantie!

De eerste onderdelen van Direct Connection zijn begin volgend jaar leverbaar. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er meer dan 200 verschillende upgrades leverbaar zijn. De naam Direct Connection is niet voor niets gekozen. In de jaren ’70 kon je ook al spulletjes bestellen via Direct Connection om jouw Challenger, Charger of ‘Cuda beter te maken.

