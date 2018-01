Hoeveel kosten rauwe paarden nu eigenlijk?

Met name het omrekenen naar Euro's deed heel erg veel pijn.

Met de Mustang had Ford in 2005 destijds een gouden greep gedaan. Na het fiasco met de reïncarnatie van de Thunderbird besloot Ford om weer terug te gaan naar de basis. Een eenvoudige en eerlijke musclecar. Veel vermogen voor weinig geld. Toegegeven, ook op het punt verfijning was de auto minder dan de voorgaande Mustang. Maar hey, je koopt een Mustang niet om zijn raffinement. Sterker nog, juist door het ontbreken daarvan was en is de nieuwe Mustang een groot succes. Uiteraard volgde de concurrentie snel. Chevrolet met de Camaro en Dodge met de Challenger. Die laatste is een beetje een onderschoven kindje.

Waar de Mustang en de Camaro al op de tweede generatie zitten, is de Challenger alleen wat opgefrist. Nog een verschil zit ‘m in de verkrijgbaarheid. De Mustang en Camaro zijn in Europa te bestellen. De Challenger zul je echt moeten importeren. Daarom kijken we vandaag even naar het leveringsprogramma van de Challenger. Waar de Ford en Chevy verkrijgbaar zijn met vierpits turbo-torretjes, begint het feest bij een Challenger pas met een dikke V6. Omdat de Challenger al wat ouder is (de laatste facelift stamt uit 2014), wordt de auto vrij scherp in de markt gezet. Wat heet: als je de Amerikaanse prijzen ziet, kun je dit lijstje beschouwen als 17 redenen om te emigreren naar de US of A.

Dodge Challenger SXT

3.6 Pentastar V6 (305 pk)

Prijs in dollars: 26.995 (€ 21.723)

Als het puur om de looks gaat en verder niet zo veel, dan is de Challenger SXT op zich een prima optie. Het is niet zo dat de SXT erg langzaam is. 0-100 in iets meer dan zes seconden is niet echt ‘schamel’ te noemen. De uitrusting is dat wel een beetje. Je krijgt een achttraps-automaat, maar de lichtmetalen velgen zijn slechts 18″ groot en de bekleding is van stof. Maar hey: in de States kost deze Challenger nét zoveel als een kale Golf GTI.

Dodge Challenger SXT Plus

3.6 Pentastar V6 (305 pk)

Prijs in dollars: 29.995 (€ 24.136)

De SXT Plus is mechanisch gelijk aan de gewone SXT< maar is aanzienlijk luxer uitgerust en stoerder uitgevoerd. De Plus heeft 20" velgen, een groot navigatiesysteem, parkeersensoren, Apple Car Play en Nappalederen bekleding. Eigenlijk zoals je hem wil hebben. En dat voor het geld van een redelijk aangeklede Passat.

Dodge Challenger R/T

5.7 Hemi V8 (372 pk)

Prijs in dollars: 33.495 (€ 26.953)

Hier kun je goed zien hoe krom de prijzen in Nederland zijn. Een nieuwe auto met V8 voor minder dan 100.000 euro gaat je niet lukken. De Challenger R/T heeft een sobere uitrusting, een handgeschakelde zesbak van Tremec en dus die waanzinnige V8. In de VS heb je eenza’n dikke Musclecar met V8 voor de prijs van een BMW 230i met metallic lak.

Dodge Challenger GT AWD

3.6 Pentastar V6 (305 pk)

Prijs in dollars: 33.495 (€ 26.953)

Een vreemde eend in de bijt. Je zou denken dat de vierwielaangedreven Challenger een enorme motor heeft, maar niets is minder waar. De Challenger AWD is er alleen met de instap-V6. Qua luxe is de Challenger GT de meest luxe V6 en dat voor minder geld dan Audi in de VS vraagt voor een Q3 2.0 quattro.

Dodge Challenger R/T Plus

5.7 Hemi V8 (372 pk)

Prijs in dollars: 36.495 (€ 29.368)

Zelfde als de Hemi R/T, maar dan met een veel luxer interieur en opties.

Dodge Challenger R/T Shaker

5.7 Hemi V8 (375 pk)

Prijs in dollars: 36.995 (€ 29.770)

Veel mensen vinden het jammer dat een elektrische auto geen geluid maakt. Dan mis je toch wat beleving. Bij de Challenger in R/T Shaker uitvoering komt daar nog meer beleving bij. Naast het feit dat je de V8 overduidelijk hoort (niet via speakers), kun je het blok ook door de motorkap zien bewegen. De motorkap heeft een uitsparing waar het blok net bovenuit komt. Hoe cool is dat?

Dodge Challenger T/A

5.7 Hemi V8 (375 pk)

Prijs in dollars: 37.495 (€ 30.172)

T/A staat voor Trans Am en is een hommage aan de oude Challenger T/A. De auto gaat niet sneller, maar heeft allerlei onderdelen erop geschroefd gekregen waardoor de V8 veel meer kabaal maakt, zoals een nieuwe luchtfilter. Om betere te stoppen zitten er Brembo remmen op en om het af te maken krijgt de T/A zijn eigen stickerset met. Gaaf.

Dodge Challenger R/T Scat Pack

6.4 Hemi V8 (485 pk)

Prijs in dollars: 39.995 (€ 32.184)

Er zijn altijd mensen die niet zoveel hebben met luxe, maar wel met een dikke motor. Nu is er voor hen een Challenger R/T. Maar het kan leuker, door de Scat Pack te selecteren. De Challenger R/T Scat Pack heeft namelijk de dikke 6.4 V8 uit de SRT onder de kap liggen, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Verder krijg je niet zoveel eigenlijk, het interieur is zeer basic en kaal. Porsche noemt het dan ‘RS’ en vraagt er het dubbele voor. Bij Dodge is de vraagprijs gelijk aan die van een Audi A3 Sportback E-Tron.

Dodge Challenger R/T Plus Shaker

5.7 Hemi V8 (375 pk)

Prijs in dollars: 39.995 (€ 32.184)

Je kan kiezen: of de 6.4 V8 met helemaal niets, of de R/T Plus Shaker, dus met het luxe interieur die halfopen motorkap.

Dodge Challenger T/A Plus

5.7 Hemi V8 (375 pk)

Prijs in dollars: 40.495 (€ 32.586)

Hetzelfde als een T/A, maar dan met het luxere interieur. Eigenlijk heb je niet meer nodig.

Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack Shaker

6.4 Hemi V8 (485 pk)

Prijs in dollars: 42.795 (€ 34.437)

Voor als je van uiterlijk vertoon, veel vermogen en trillende motoren houdt. Verder is deze Challenger erg basic, maar het ziet er wel ongelooflijk cool uit.

Dodge Challenger T/A 392

6.4 Hemi V8 (485 pk)

Prijs in dollars: 42.795 (€ 34.437)

Deze Challenger heeft het T/A uiterlijk en de dikke V8 met 485 pk. Voor slechts 42.795 dollar, daar verkoopt Audi US je niet eens een TT 2.0T voor.

Dodge Challenger SRT 392

6.4 Hemi V8 (485 pk)

Prijs in dollars 50.495 (€ 40.633)

Mocht je overwegen om daadwerkelijk bochten te gaan maken, is de SRT een goed uitgangspunt. Deze heeft het sportinterieur, aangepast onderstel, grotere remmen, betere banden et cetera voor een betere handling. Een complete musclecar waar je niet alleen op de dagstrip mee uit de voeten kan, maar ook op een roadcourse. Prijs van dat lekkers? Hetzelfde als een BMW 440i met 145 pk mínder.

Dodge Challenger SRT Hellcat

6.2 Hemi V8 (707 pk)

Prijs in dollars 65.495 (€ 52.704)

Jazeker, deze kennen we allemaal nog wel. De Hellcat was tot voor kort de duurste, gaafste en sterkste Challenger die je kon kopen. Als je in de States woont, althans. Groot verschil met de andere Challengers is dat deze gebaseerd is op de ‘oude’ 6.2 HEMI V8. Verder is alles aan dit monster aangepast voor het hogere vermogen. Erg gaaf is de luchtinlaat via de linkerkoplamp. Alleen daardoor is de auto 65.495 dollar waard. Bij Mercedes US krijg je een E400 4-Matic met AMG-paketje mee voor dat geld. De Hellcat heeft wel even 374 pk méér! In Nederland gaat er nog een lading CO2-taks overheen. Onlangs stond er een gebruikte te koop voor maar liefst 200.000 euro.

Dodge Challenger SRT Hellcat WideBody

6.2 Hemi V8 (707 pk)

Prijs in dollars 70.495 (€ 56.727)

De Challenger SRT Hellcat heeft eigenlijk één nadeel: hij ziet er niet veel sneller uit dan een ‘gewone’ Challenger SRT. Nu is dat geen muurbloempje, maar een beetje visuele oomph kan de auto zeker gebruiken. De WideBody lost dat probleem voor je op. Uiteraard is het geen subtiele conversie, maar man-oh-man wat kan de Challenger het goed hebben. Eigenlijk had de Challenger SRT Hellcat van het begin af aan moeten zijn.

Dodge Challenger SRT Demon

6.2 Hemi V8 (840 pk)

Prijs in dollars: 84.390 (€ 67.909)

85 mille voor een Dodge is voor veel Amerikanen een nogal hoog bedrag. Althans, als er geen Viper op staat. De reden waarom de Demon zo geslaagd is komt door de simplistische benadering. Dit ding is maar voor twee dingen gebouwd: rustig cruisen en iedereen het snot voor de ogen rijden op de dagstrip. De Demon is in Amerika de snelst accelererende auto op de kwartmijl. De Bugatti Chiron, Porsche 918 Spyder, Tesla Model S P100D: allemaal langzamer dan dit apparaat. De prijs valt heel erg mee, want voor 85 mille in dollars ben je klaar. Bij BMW heb je voor dat geld in de VS een 640i Gran Coupe met een paar opties.