Code Geel ietsje uitgesteld, straks ijzel door NL

Code Geel komt pas iets later vandaag, maar kijk goed uit!

De mensen die naar buiten zijn gegaan de afgelopen 24 uur zal het zijn opgevallen: het is flink koud! De dagen ervoor was het relatief warm en regende het vrij veel, maar nu is het precies andersom. Lekker droog én ijskoud.

Vanwege de lage temperatuur was er vannacht een ‘Code Geel’ afgegeven in het noorden van Nederland. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de gevoelstemperatuur enerzijds en de daadwerkelijke temperatuur anderzijds.

Code geel

In de provincies Drenthe en Friesland gold Code Geel, maar die werd vanacht vrij snel ingetrokken. Het was met een temperatuur van -7 graden iets warmer dan verwacht. Het zelfde gold voor de gevoelstemperatuur van -13 graden. Later op de dag geldt in de vijf noordelijke provincies Code Geel. Nu niet voor de temperatuur, maar voo ijzel. In de provincies in midden-Nederland geldt rond een uurtje of 18:00 Code Geel. De regen die kan vallen bevriest bijna direct op de grond en vormt een ijslaag. Dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties.

Wat kun je allemaal doen tegen de kou? Zorg in elk geval voor meer dan voldoende brandstof aan boord. Als de motor draait, kan deze de auto verwarmen (mits je een verbrandingsmotor onder de kap hebt liggen.

Minder actieradius voor EV

Heb je een elektrische auto, dan kun je gewoon de verwarming aanzetten. Houd er rekening mee dat de actieradius aanzienlijk kleiner is dan normaal.

In beide gevallen is het handig om een een extra trui mee te nemen. Zorg dat je goed isolerende schoenen aan hebt. Mocht je stil komen te staan, dan wil je niet op gympies staan te wachten op de Wegenwacht. Extra tip: waxinelichtjes en een aansteker. Met een paar waxinelampjes kun je de auto een beetje verwarmen, mocht de motor het helemaal niet meer doen. Een extra tip van de ANWB: neem een skibroek mee voor de zekerheid.

Via: NOS.nl