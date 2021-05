Deze man ziet zijn Tesla Model 3 als een comfortabel bed - Autoblog.nl

Zet je bed maar op Marktplaats, blijkbaar heb je aan een Tesla Model 3 voldoende om lekker tot rust te komen.

We zitten nog niet in het tijdperk dat auto’s zo goed zelfstandig kunnen rijden dat een bestuurder niet meer nodig is. En dat betekent dat je als bestuurder gewoon moet opletten. Ook al beschikt je voertuig over autonome rijfuncties.

Die boodschap is aan dovemansoren gericht in het val van deze man. Hij ziet zijn Tesla Model 3 blijkbaar als een bed. Recent werd de automobilist staande gehouden door een agent. De agent haalde de man in op de snelweg en het viel hem op dat de Tesla-bestuurder een tukje zat te doen achter het stuur. De Tesla stond op Autopilot.

Pas met zwaailicht en sirene ontwaakte de man en zette hij zijn voertuig op de vluchtstrook. Na een kentekencheck bleek de Tesla Model 3 inderdaad het bed te zijn van de man. Althans, dit was al de derde keer dat hij voor dit vergrijp is staande gehouden door de politie. In een verklaring tegenover de agent zegt de man onderweg te zijn naar zijn werk, maar dat hij inderdaad moe is. Driemaal is scheepsrecht zullen we maar zeggen. Het spreekwoord een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen was bij de vorige keer al geen succes..