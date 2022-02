Gaat Hamilton Russell wel verslaan?

De kans is aanwezig dat Hamilton Russell wel moet kunnen hebben. Maar andersom ook. Dat laatste denkt oud-F1 coureur Ralf Schumacher.

Ondanks dat er nog zure geluiden zijn over het verloop van de GP van Abu Dhabi 2021, staan bij de meesten de gezichten weer op het vizier voor 2022. Het nieuwe seizoen belooft wederom erg spannend te worden.

Dankzij enkele wijzigingen in het technische reglement kan het ook nog eens zijn dat de status quo behoorlijk op de schop gaat. Daar is op zich wel behoefte aan, want de dominantie van Mercedes begint een beetje saai te worden. Dat team heeft sinds 2014 de snelste auto en won in elk jaar het constructeurskampioenschap.

Kan Hamilton Russell eigenlijk wel aan?

Als we kijken naar de wedkantoren, zal het komende seizoen weer voor Hamilton en Mercedes zijn. Maar gaat dat ook gebeuren? Volgens voormalig Formule 1-coureur en F1-analist Ralf Schumacher gaat Lewis nog een enorme kluif hebben aan zijn teamgenoot George Russell. Dat meldt de Duitser aan Speedweek. Hij kan nog niet exact zeggen waar Mercedes zal staan. Maar wel weet Ralf dat Lewis het heel erg zwaar gaat krijgen.

Ik vond het interessant om te zien hoe voorzichtig Hamilton en Russell met elkaar omgaan. De jonge Russell was heel voorzichtig met zijn uitspraken en benadrukte vooral dat hij heel veel wil gaan leren. Die toon was compleet anders toen Russell naast Bottas reed in Bahrein. Maar ik ben ervan overtuigd: intern is dat echt anders en ik denk dat Russell Lewis vanaf het begin kan verslaan. Ralf Schumacher, reed in de jaren ’90 een BMW 850i. Toffe gast dus.

37 jaar oud

Dat niet alleen, Ralf Schumacher wijst er ook even fijntjes op dat Lewis Hamilton intussen ook alweer 37 jaar oud is. De Britse coureur lijkt in uitstekende vorm te steken, maar het aantal foutjes van vorig jaar was hoger dan de jaren daarvoor. Er was natuurlijk ook meer spanning en druk, maar dat soort foutjes sluipen er natuurlijk in met de jaren.

Een ander aspect is natuurlijk Valtteri Bottas. Dat is een uitstekend coureur, maar in de F1 niet van de buitencategorie. Ralf kan dan ook niet begrijpen dat Mercedes er zo lang over heeft gedaan om ‘m te vervangen.

Wat denk jij? Gaat Lewis Hamilton Russell verslaan? Of blijkt dat Russell écht een talent en gaat hij op een Ricciardo-esque wijze Hamilton naar het tweede plan verwijzen? Laat het weten in de comments!