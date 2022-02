Nieuwe Amarok nog éénmaal geteased (of niet)

We schatten zo in dat het de laatste keer is. De nieuwe Amarok lijkt nu bijna helemaal af te zijn.

De tijd vliegt voorbij. Het gaat echt enorm snel. Als we het hebben over de Volkswagen Amarok, weet je dat we het hebben over de pick-up van Volkswagen. Maar het is alweer 12 jaar geleden dat de auto op de markt kwam. Twaalf jaar!

In Europa is het model al sinds 2020 niet meer leverbaar, maar Volkswagen bouwt de auto in Argentinië en VW-partner SOVAC bouwt de Amarok in Algarije. Maar zlfs voor een bedrijfswagen is 12 jaar best wel lang, dus is het de hoogste tijd voor een nieuwe generatie.

Nieuwe Amarok

Die komt er al heel erg snel aan. Sterker nog, we vermoeden dat de teasers die Volkswagen Nutzfahrzeuge de wereld in heeft gestuurd de laatste zullen zijn. De reden daarvoor is simpel, ook de nieuwe Ford Ranger komt er namelijk aan. Zo konden we gisteren al de Everest (een beetje) laten zien. Dat is de personen-versie van de Ford Ranger.

Ford en Volkswagen zijn een samenwerking aangegaan op – onder andere – het gebied van bedrijfswagens. Dus de Ford Ranger en de nieuwe Amarok zullen dezelfde auto zijn. Zover als bij Stellantis zullen ze niet gaan bij VW-Ford. Bij de Citroëns, Peugeots en Opels is het verschil echt alleen de badge.

Ford T6

Meerdere indicatoren wijzen erop dat de nieuwe Amarok een uniek koetswerk zal krijgen en ook een eigen interieur. Qua techniek zullen Ford en Volkswagen wel veel gemeen hebben. Zo staat de volgende generatie van de Amarok op het T6-platform van Ford. De nieuwe Amarok zal verschijnen met vier- en zescilinder dieselmotoren.

Qua formaat zal de pick-up van VW ook ietsje gaan groeien. De onthulling zal zeer spoedig volgen. We schatten in dat de auto na de zomer geleverd kan gaan worden. Handig als je van Staatsbosbeheer een nieuwe auto voor het werk mag uitzoeken.

