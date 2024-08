Aan deze dingen ergeren we ons kapot in het verkeer

We ergeren ons kapot in het verkeer, en nee niet alleen aan fout parkeren. Dit zijn onze grootste ergernissen.

Waar erger jij je aan in het verkeer? Persoonlijk heb ik iets met fout parkeren. Van die helden die op een lege parkeerplaats liever midden op de weg gaan staan omdat daar net een beetje schaduw is.

Of mensen die in de parkeergarage zo “zuinig” op hun auto zijn dat ze liever op twee plekken gaan staan. Sociaal voor degene die happy de parkeergarage binnenrijdt als de teller bij de ingang aangeeft dat er nog één vrije plek is…

Maar goed dat is waar ondergetekende op let. Gelukkig zijn er ook altijd onderzoeken die zich richten op wat de rest van Nederland vindt. Zo deed de site autoverzekering.nl onderzoek naar de grootste ergernissen onder Nederlandse automobilisten. De top drie zal niemand verbazen en uiteraard maakt ook niemand hier er zich zelf schuldig aan.

Grootste ergernissen in het verkeer

Dit soort onderzoeken worden natuurlijk vaker gedaan en de grootste ergernissen zijn dan ook geen grote verrassingen. Zo ergert meer dan 69 procent van de automobilisten zich aan bumperkleven. Op de tweede plaats staat met 66 procent de volgende irritatie; geen richting aangeven. De top drie wordt gecompleteerd met het blijven hangen op de linker of de middelste baan.

Voor iedereen die wel eens ’s nachts over de A2 tussen Utrecht en Amsterdam rijdt zal bij de 65 procent horen die zich irriteert aan die derde ergernis.

Op nummer vier staat het telefoongebruik in de auto, op vijf langzaam rijden op de linkerbaan en op zes afsnijden. Extreem laat invoegen, rechts inhalen en te hard rijden maken het lijstje compleet.

Zelf zijn we allemaal briljante bestuurders

Tot zover het open deuren onderzoek, dit soort lijstjes zijn eigenlijk al jaren hetzelfde. Interessant is wel dat dit onderzoek ook meteen heeft gevraagd wie deze ergerlijke praktijken ook zelf bezigt. Dan blijkt opeens dat we allemaal bovengemiddelde automobilisten zijn. De ergernissen in het verkeer betreffen altijd anderen natuurlijk.

Schoorvoetend geeft 56 procent van de deelnemers aan dat ze wel eens te hard rijden, 34 procent durft te zeggen wel eens rechts in te halen (maar alleen omdat er plakkers links rijden uiteraard) en 21 procent vergeet wel eens richting aan te geven.

Slechts 10 procent erkent zich wel eens schuldig te maken aan bumperkleven en drie procent komt er voor uit wel eens langzaam te rijden op de linkerbaan.

Conclusie

Kortom, we ergeren ons kapot aan bumperklevers en mensen die geen richting aangeven, maar we hebben zelf allemaal wel eens onze telefoon in de hand. En dat zijn dan nog de mensen die zelfreflexief genoeg zijn om te door te hebben dat ze zelf wel eens iets doen wat niet helemaal de bedoeling is.

De Autoblog babbelbox vraagt zich af: waar erger jij je aan in het verkeer én waar maak jij je zelf schuldig aan.