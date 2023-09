1 op de 8 automobilisten stapt uit auto na verkeersruzie

Korte lontjes. 1 op de 8 automobilisten in Nederland stapt daadwerkelijk uit de auto bij een verkeersruzie.

Ligt het aan mij of zijn we allemaal wat meer geïrriteerd geworden in het verkeer de laatste jaren? Rare verkeersacties en getuigen zijn van een daadwerkelijke ruzie is geen uitzondering meer in het verkeer. De kerstgedachte is vaak ver te zoeken. Nu is het ook september, maar toch.

Uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé blijkt dat Een op de zes automobilisten zich al snel ergert aan andere weggebruikers in het verkeer. We vinden onszelf allemaal Max Verstappen en weten het beter natuurlijk. Dus soms roep je vanuit je comfortabele zetel: Wat doet hij/zij nou?! Al dan niet terecht, daar niet van.

Confrontatie na verkeersruzie

Bumperkleven en het afsnijden van anderen zijn al jaren de grootste ergernissen in het verkeer. Steeds vaker lijken situaties echter uit te lopen tot een daadwerkelijke confrontatie. In plaats van even tot tien tellen en de ander laten gaan kiest men er voor om de ander aan te spreken. 1 op 8 bestuurders is in elk geval één keer uit de auto gestapt om de confrontatie op te zoeken. Bijna een kwart (23%) maakte het omgekeerde mee. Aan het onderzoek deden 1.000 respondenten mee.

Dan zijn er nog de boze gebaren, zoals van Kooten en de Bie het ooit al mooi konden brengen. Wijzen met je vinger, handgebaren, toeteren. Of je er iets mee opschiet? Nee, helemaal niks. Het is een reactie uit pure frustratie. We zijn eigenlijk de grootste eikels als we in de auto zitten. Opvallend: volgens het onderzoek heeft een deel vaak spijt na het opzoeken van een confrontatie.

Ondergetekende was dit jaar nog het haasje. Zelf ben ik een persoon die confrontatie juist uit de weg gaat. In het kader van: dit is het niet waard en die andere persoon zie ik waarschijnlijk nooit meer. Andersom is dit dan weer niet altijd het geval. Tijdens het nemen van een afrit op de snelweg wilde een auto van de links ook nog de afslag nemen. Het was redelijk aan het einde van de afrit, oftewel ik had of flink moeten remmen of flink gas moeten geven om ruimte te geven aan die te laat invoegend auto.

Eigen ervaring

Ik dacht: pech gehad, je bent te laat en je pakt de volgende afslag maar. Zo makkelijk kwam ik er niet van af. De automobilist remde hard en pakte alsnog de afrit achter mij aan. Een gevaarlijke actie op zichzelf, want de auto daarachter werd plots verrast door de hard remmende auto. Bij de stoplichten kwam één van de inzittenden verhaal halen.

De persoon schreeuwde het uit en bonkte een keer of vier hard op mijn raam. Ik bleef rustig zitten en was blij met mijn centrale deurvergrendeling. En de kwaliteit van het glas van mijn Lexus IS250, want deze persoon kwam er mooi niet doorheen. Het werd groen en ik reed gewoon weg. Als het glas daadwerkelijk gebroken was had dit een heel ander verhaal geweest. Het enige wat ik me op dat moment kon bedenken: waarom doe je zo boos en waarom denk je dat dit een oplossing is?

Afijn, ik was een ervaring rijker. En gevoelsmatig zie ik dus inderdaad meer korte lontjes in het verkeer. Zoek jij ook de confrontatie op, ben je zelf een keer geconfronteerd of laat je het gaan? Laat het weten in de comments!

PS: heb jij de Snellaad Enquete 2023 al ingevuld? Doe mee en maak kans op een vette prijs!