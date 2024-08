Per dag stranden 15 duizend Nederlanders op reis

De afgelopen vijf weken zijn er dagelijks 15 duizend Nederlandse vakantiegangers gestrand.

De gemiddelde Autoblog lezer heeft zijn zaakjes natuurlijk goed op orde en zorgt ervoor dat zijn automobiel in optima forma is alvorens de epische roadtrip door Europa (of ver daarbuiten) wordt aangevangen. Helaas geldt dat niet voor de gemiddelde Nederlander.

De ANWB alarmcentrale meldt namelijk dat de afgelopen vijf weken maar liefst 500 duizend mensen zich bij hen hebben gemeld. Dat zijn 15 duizend Nederlanders PER DAG die zich melden bij de ANWB omdat ze gestrand zijn op reis.

We zijn er nog lang niet

We zijn er nog lang niet. Het is pas 9 augustus en laat augustus nou juist de maand zijn waar zo ongeveer heel Europa op vakantie is en dus ook de garagebedrijven die de kennelijk slecht onderhouden Nederlandse auto kan oplappen. De wachttijden lopen dus op en het werk voor de ANWB wordt alleen maar meer. Tot nu toe hebben al vijf procent meer vakantiegangers zich tot de ANWB gewend dan vorig jaar.

In 2023 kreeg de alarmcentrale gedurende de hele zomerse vakantieperiode 900 duizend meldingen te verwerken en we zijn dus druk op weg om hier dik overheen te gaan in deze gortdroge/kletsnatte hete/frisse zomer (hier doorhalen wat voor jou van toepassing is).

Hier stranden Nederlanders op reis

Geen cijfers zonder duiding. Waar begeeft de Nederlandse auto het dan het meest? Op nummer 1 staat Frankrijk. Daarna volgt Duitsland en daarna België. Nederlanders melden problemen als controlelampjes die gaan branden, startproblemen, verlies van motorvermogen of, ja wij moesten even met onze ogen knipperen, een lekke band. Wat een rubberen tegelparadijs als je voor een lekke band de alarmcentrale gaat bellen… Maar goed.

Overigens gaat het niet alleen om auto’s die kapot gaan, maar ook om gevallen van ziekte. De meeste zieke Nederlanders bellen vanuit Spanje, Turkije en Frankrijk.

De ANWB heeft ook nog wel een tip voor de vakantieganger. Hou je vast, het zijn open deuren, maar het is kennelijk nodig voor de doelgroep. Check je auto voor vertrek, peil je olie, check je koelvloeistof, de verlichting en de bandenspanning. En neem een reservewiel mee.

Gelukkig kan de club van vakantie vierend Nederland tegenwoordig steeds meer op afstand oplossen, maar ze hebben het er toch maar druk mee.