Peugeot 5008 heeft een prijs: de voordeligste zevenzitter?

Peugeot plakt een prijs op de nieuwe 5008 en e-5008, waarmee er wederom een nieuwe elektrische zevenzitter beschikbaar is.

Peugeot windt er geen doekjes om met de nieuwe 3008. Uiteraard kan je hem nog met benzinemotoren krijgen, al dan niet gekoppeld aan een elektromotor, maar vooral de elektrische e-3008 noteert goede cijfers. Zo goedkoop als 48.190 euro en met een beetje bijbetalen haal je 680 km op één lading. Niet gek! Tradities blijven echter tradities en Peugeot volgt de traditie dat er ook een 3008 met rugzak komt, de 5008. Daar wisten we ook al eerste details van doordat collega Ruben die auto begin dit jaar voorstelde.

Peugeot 5008 prijs

Even in vogelvlucht: de Peugeot 5008 is 4,79 meter lang, 1,89 meter breed en 1,69 meter hoog. De bagageruimte is 748 liter, deze groeit naar 1.815 liter met de tweede rij plat en krimpt naar 259 liter met de derde rij omhoog. Want ja: zowel de 5008 als de e-5008 zijn zevenzitters. Duidelijk? Goed, dit alles gaat je vanaf 44.720 euro kosten, met een vanafprijs van 49.520 euro voor de elektrische versie. De prijslijst hieronder volledig:

5008 HYBRID 136 e-DSC6 (136 pk) Allure: 44.720 euro

5008 HYBRID 136 e-DSC6 (136 pk) GT: 48.820 euro

5008 PHEV 195 e-DSC7 (195 pk) Allure: 48.220 euro

5008 PHEV 195 e-DSC7 (195 pk) GT: 52.320 euro

e-5008 73 kWh 210 pk Allure: 49.520 euro

e-5008 73 kWh 210 pk GT: 53.620 euro

e-5008 96 kWh 230 pk Long Range Allure: 54.020 euro

e-5008 96 kWh 230 pk Long Range GT: 58.120 euro

Vier smaakjes benzinemotor dus, met ofwel een 136 pk sterke Hybrid of een 195 pk sterke PHEV. Eveneens vier smaakjes EV, een 73 kWh groot accupakket of een groter 96 kWh accupakket met ook nog eens 230 pk in plaats van 210 pk. Die eerste betekent 502 km elektrisch rijbereik, de 96 kWh-versie komt net als de 3008 680 km ver. Volgens WLTP, al zegt Peugeot dat die actieradius nog bevestigd moet worden. Voor elke motorisering kan je kiezen tussen Allure of GT, geen scala aan andere versies dus.

Concurrentie

Uiteraard zetten we de prijs van de Peugeot 5008 en e-5008 ook even naast de concurrenten. Voor de benzineversies is het vrij simpel: het is de goedkoopste optie. Full Hybrid zevenzitters zijn er niet zo veel momenteel.

Peugeot 5008 Allure Hybrid 136 e-DSC6: 44.720 euro

Renault Espace Techno E-Tech Hybrid 200: 47.490 euro

Nissan X-Trail Acenta e-POWER 2WD: 51.490 euro

Hyundai Santa Fe Comfort Hybrid: 59.595 euro

Houd je van stekkeren, dan zijn er een paar extra opties. De Skoda Kodiaq is bijna even voordelig omdat je de Business Line-versie nodig hebt om de Plug-in te mogen kopen. Het scheelt echter niet veel. De andere concurrenten zijn een flinke klap duurder.

Peugeot 5008 Allure Plug-in Hybrid 195 e-DSC7: 48.220 euro

Skoda Kodiaq Business Line iV: 48.990 euro

Hyundai Santa Fe Comfort Smart Plug-in Hybrid: 59.995 euro

Kia Sorento DynamicPlusLine PHEV: 60.295 euro

Mazda CX-80 Exclusive-Line e-Skyactiv PHEV 327: 62.390 euro

Ford Explorer ST-Line 3.0 V6 EcoBoost PHEV: 78.895 euro

Concurrentie e-5008

Omdat het een wat opkomend segment is, is de prijslijst voor de elektrische Peugeot 5008 wellicht interessanter. Er lezen immers ook vaders en moeders van grote gezinnen mee. Welnu, ook binnen het segment elektrische SUV’s met zeven zitplaatsen is de Peugeot e-5008 de goedkoopste optie met flink wat marge:

Peugeot e-5008 Allure 73 kWh 210 pk: 49.520 euro

BYD Tang Final Edition 86 kWh: 55.990 euro

Kia EV9 Air 99,8 kWh: 67.995 euro

Tesla Model X Dual Motor AWD: 100.990 euro

Een nogal klein segment dus, waar bijvoorbeeld de dubbel zo dure Tesla (en in die prijsklasse zitten ook de NIO EL8 en Volvo EX90) eigenlijk al geen concurrent meer is. Wel willen we er bij zeggen dat de Peugeot e-5008 niet de goedkoopste manier is om met zeven man onderweg te zijn. Je kan namelijk voor 43.920 euro met een verlengde Peugeot e-Rifter op pad gaan of voor 43.245 euro met een Mercedes EQT Lang. Dat zijn busjes, geen SUV’s, en dat merk je qua rijbereik en vermogen. Maar je hebt dus voldoende opties, al weet de Peugeot (e-)5008 zo wel een aantrekkelijke te zijn.

De Peugeot 5008 en e-5008 staan in september in de showroom.