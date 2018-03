Aanschouw deze fabrieksverse Lamborghini Diablo VT

Je wil 'm kopen, maar je bent te laat.

De Lamborghini Diablo is een icoon. Één van de posterauto’s uit mijn jeugd, al moet ik eerlijk bekennen dat de Ferrari F40 en Dodge Viper meer ruimte op mijn slaapkamermuren in beslag namen. Maar dat neemt niet weg dat ik altijd een zwak heb gehad voor dit beest uit Sant’Agata Bolognese.

En nu is er één te koop die de stoutste verwachtingen overtreft. Één van de laatste van krap 2900 gebouwde Diablo’s, in misschien wel de lekkerste specificatie: de VT 6.0 SE. Dat betekent 550 pk die verdeeld werden over vier wielen, in plaats van die levensgevaarlijke SV met achterwielaandrijving. Er werden er slechts 42 van gemaakt, waarvan 21 in deze kleur: Marrone Eklipsis. Het interieur is uitgevoerd in bruin leer met titanium afwerking.

Van de 42 gebouwde exemplaren is dit nummer 40. En hij is bewaard gebleven in de staat waarin hij de fabriek verlaten heeft. Kakelvers. Maagdelijk. Slechts 14 mijlen (20 kilometer) op de klok en volledig geconserveerd. RM Sotheby’s verwachtte tussen de $300.000 en $350.000 dollar op te kunnen strijken, het werd net een beetje meer: $412.000 dollar betaalde de nieuwe eigenaar. Als wij het geld hadden gehad, hadden we deze man overboden. Jij ook?