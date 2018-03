Dit zijn de auto’s van Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Wat rijdt de opgeblazen Samoaan?

Dwayne ‘The Rock‘ Johnson is een tot leven gekomen He-Man. Een waar actiefiguur waarvoor de filmrollen zichzelf schrijven, in plaats van dat de scriptscrijvers het hoeven te doen. Door zijn karikatuur heeft hij door de jaren heen miljoenen harten weten te winnen. Waar zijn carrière begon als worstelaar in de WWE, is hij tegenwoordig om de haverklap op de grootste witte doeken op aarde te zien.

Dit levert logischerwijs een flinke boterham op. Als we het internet mogen geloven (nooit doen) bezit hij momenteel ergens tussen de 100 en 220 miljoen dollar. In andere woorden, hij heeft genoeg poen om tientallen LaFerrari’s te kopen zonder dat hij bang hoeft te zijn dat hij het abonnement van zijn sportschool niet meer kan betalen.

The Rock heeft als ultieme badass het geluk dat hij veelal gevraagd wordt om in films en series te spelen die hem op het lijf staan geschreven. Schermtijd krijgen in films en series als Fast & Furious en Ballers leveren dan ook genoeg plaatjes op met verschrikkelijk gave, dure en zeldzame auto’s. Kijk maar eens naar deze Pagani Huayra, die hij voor laatstgenoemde serie mocht rijden.

We blijven nog even hangen in het universum van Ballers, om ons licht te schijnen op een iets klassiekere, maar minstens zo stoere auto. The Rock, die Amerikaans erfgoed duidelijk weet te waarderen, liet de kans niet schieten en vereeuwigde zijn tijd met deze ’69 Camaro op zijn Instagram.

Als bekendheid krijgt The Rock dagelijks waarschijnlijk duizenden aanvragen of hij iemand’s dag beter zou willen maken, simpelweg door ze te ontmoeten. Johnson, de lieve man dat hij is, neemt af en toe de tijd om de wensen van kinderen in vervulling te laten gaan. Zoals hier, bijvoorbeeld, waar hij op de set van Skyscraper kinderen blij maakte met een kerstmuts, een hoop bloed en een Lamborghini Huracán.

Daarnaast gebruikt The Rock zijn situatie nu en dan ook om zijn naasten in het zonnetje te zetten. Net als hier, waar hij zijn vader een Ford Explorer geeft. Goed, goed, Dwayne is ambassadeur van Ford, maar het is de gedachte die telt.

Datzelfde ambassadeurschap kwam hem in het verleden overigens niet verkeerd uit. Zo was hij een van de eersten die de sleutels van de nieuwe Ford GT overhandigd kreeg. Daarnaast is hij helemaal weg van zijn fantastische pick-up, een custom Ford F-150.