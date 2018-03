‘Porsche Mission E ook als cabrio en coupé’

En er wordt ook over achterwielaandrijving gesproken.

De elektrotijgers uit Stuttgart zijn niet alleen bezig met lelijke Panamera Sport Turismo Allroads en elektrosedans die Tesla moeten verslaan. Om met die eerste te beginnen: veel meer SUV dan dat zal het allemaal niet gaan worden voorlopig. Ja, er wordt gesproken over elektrische SUV’s. Maar het huidige platform (J1) dat door Porsche voor de Mission E wordt ontwikkeld leent zich niet voor een SUV. Het PPE (Premium Platform Electric) dat Porsche met Audi ontwikkelt zal wel SUV’s kunnen dragen, maar dat platform hoeven we de eerstkomende jaren nog niet als basis onder productiemodellen te verwachten.

Op basis van J1 kunnen ze bij Mission E echter wel tweedeurs auto’s bouwen, aldus Stefan Weckbach. Een coupé of cabrio is zeker een mogelijkheid. Het J1 platform biedt plaats aan twee elektromotoren met permanente magneten, maar voor een coupé of cabrio kan ook gedacht worden aan één motor voor de achterwielen. Sterker nog: daar wordt serieus over gepraat bij Mission E op dit moment, ook voor de Mission E waar het allemaal mee begon: de auto die qua formaat tussen de Panamera en 911 moet komen.

Deze auto krijgt waarschijnlijk meerdere varianten, waaronder auto’s met alleen aandrijving op de achterwielen. Het topmodel zal echter wel vierwielaandrijving krijgen, alsmede een gewicht dat vergelijkbaar is met de Panamera. Misschien iets zwaarder zelfs. Nadeel van alleen een elektromotor op de achteras is wel dat het lastiger is om energie terug te winnen van de voorwielen.

Via CaD. Foto: schets van de Mission E Cross Turismo ter illustratie