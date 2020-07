AB Flashback: Alfa Romeo 8C Competizione

Italiaanser dan de Alfa Romeo 8C Competizione wordt het niet. Begeerlijker ook niet.

Of het nu zijn grom uit de atmosferische V8 is of de looks. Of beiden. De Alfa Romeo 8C Competizione is een schoonheid vanuit elke hoek. Dat is niet eens een mening, maar gewoon een feit.

In deze Autoblog Flashback blikken we terug op onze kennismaking met de Alfa Romeo 8C Competizione voor een rijtest. Van de Italiaan werden slechts 1.000 stuks gemaakt. Daarvan waren er 500 een coupé en 500 een Spider.