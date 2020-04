AB Gemist: Audi RS6 en BMW M5

We reden met één van de dikste stations van dit moment.

Deze week begonnen we met een enorm dik apparaat. Namelijk de gloednieuwe Audi RS6 Avant. Samen met de Mercedes-AMG E63 S Estate toch wel dé meest brute gezinsauto die je op dit moment nieuw kunt kopen. Verder hadden we een leuke Mijn Auto in vorm van een BMW M5 (F10).

Maandag 30 maart – Audi RS6 Avant rijtest en video

Al vier generaties een icoon. De hoogste tijd voor een rijtest met de laatste generatie Audi RS6 dus.

Zaterdag 4 april – Mijn Auto: BMW M5 van Jan-Freark

Een geweldige sedan met 560 trappelende paarden uit een geblazen V8. Dit is de BMW M5 van Autoblog-lezer Jan-Freark.