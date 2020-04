Nieuwe Suzuki Hayabusa in 2021?

Zou deze teller wel over de 300 km/u komen?

Het ‘huidige’ model van de Busa rolt al vanaf 2019 niet meer vanaf de productieband. Toch kent iedereen de Hayabusa nog steeds. Het was namelijk de eerste productiemotor die harder dan 300 km/u haalde vanuit de fabriek. Die grens zal de kilometerteller van de nieuwe Hayabusa waarschijnlijk niet doorbreken. Wij zochten uit waarom.

Icoon

Als je de Hayabusa al niet kent door zijn hoge topsnelheid dan is er nog zijn uiterlijk. Dat uiterlijk heeft op mij in ieder geval veel indruk gemaakt. Het afwijkende design was volgens Suzuki positief voor de aerodynamica. De nieuwe Hayabusa zal vast weer goed zijn voor veel rijcomfort voor de berijder. Veel meer dan dat kunnen we over het uiterlijk nog niet zeggen. Wel is de kenmerkende 4-2-2 uitlaat ook weer zichtbaar in vastgelegde schetsen. De nieuwe Hayabusa zal, als deze schetsen van de motor zijn, een knipoog zijn naar de huidige. Die kent zijn oorsprong uit 1999.

Topsnelheid

Mocht je geen Hayabusa kenner zijn, even wat tellerpraat. De Hayabusa kwam op de markt met een kilometerteller die tot 340 km/u ging. Na 2001 werd de teller vervangen voor een exemplaar wat net de 300 km/u kon aantikken. Dit kwam door een aantal politici die de snelheid levensgevaarlijk vonden en de motor wilde verbieden. De strijd om de hoogste topsnelheid was tussen Japanse merken al een tijdje aan de gang. Deze fabrikanten besloten de motoren te ‘begrenzen’ op 300 km/u. Volgens deze theorie zou de nieuwe Hayabusa nooit het record van zijn voorganger kunnen verbreken. Toch heeft Kawasaki het met de H2 voor elkaar gekregen.

Afspraken topsnelheid motorfabrikanten

Het gentlemen’s agreement over de topsnelheid is destijds alleen door Honda publiekelijk bevestigd. Suzuki en Kawasaki hebben het nooit officieel erkent. Kawasaki starte met de H2 de strijd om de topsnelheid weer op. Tijd voor Suzuki om met de nieuwe Hayabusa weer mee te doen. Met de eerste Hayabusa, Japans voor slechtvalk, jaagde Suzuki namelijk al op de merel. Nederlands voor Blackbird, de Honda die voor de komst van de Hayabusa de snelste productiemotor was. Zal Suzuki zich wel netjes aan de afspraak houden of zal de nieuwe Hayabusa wederom de 300 passeren?

Geruchtenmolen

De huidige Suzuki GSX 1300 R motor voldoet niet meer aan de huidige emissienormen in Europa. De Euro4-motor mag in Nederland dus niet meer nieuw verkocht worden. De stekker werd uit een icoon getrokken. De rechten van de naam Hayabusa zijn echter vernieuwd en een nieuwe Euro V-motor is van de Suzuki tekentafel gerold. Schetsen voor het patent met de typische 4-2-2 uitlaat tonen een nieuw chassis en een nieuwe achterbrug. Het heeft er alle schijn van dat Suzuki hier bezig is met een nieuwe Hayabusa. De 1.340 cc Euro V-motor zal meer dan 200 pk gaan leveren.

Nu weet je in ieder geval waarom de teller van jouw motor stopt bij 299 of 300 km/u. Wij vragen ons af: als er een nieuwe Hayabusa komt, is het dan belangrijk dat hij de H2 van Kawasaki voorbijsteekt qua power en topsnelheid?