De eerste getunede Tesla Model Y is hier

Jazeker, de eerste getunede Tesla Model Y is alweer onder ons.

Het is een categorie auto’s die we meer verwachten te zien, kakelverse aangepaste Tesla Model Y’s. Van de Model 3 trouwens ook. De populaire Tesla middenklassers gaan in dermate grote getale de de wegen verfraaien, dat de individualistisch ingestelde EV-ridder toch even online gaat rondkijken.

Bij het bestellen van een Tesla Model Y is er niet heel erg veel mogelijk. Je kan kiezen voor een ‘Long Range’ voor 64.000 euro of een ‘Performance’ voor 70.000 euro. Dan is er keuze uit slechts zes kleuren en bij de Long Range uit twee wielen. Bij de Performance is er géén keuze. In het interieur kun je kiezen uit een zwart of wit interieur en en halverwege dit jaar kun je een extra bankje krijgen, op de plaats waar normale auto’s een afdekhoes hebben.

Eigen touch

Als laatste is er de (indrukwekkende) optie Autopilot en dat is het. Nu is het dit vrij logisch voor een fabrikant dat zoveel mogelijk auto’s wil produceren. Het enige is dat de eigenaren ‘opgescheept’ zitten met een lading generieke EV’s in dezelfde uitvoering. Bij sommige Duitse merken heb je weliswaar te véél keuze, maar een klein beetje een eigen touch kunnen geven aan je auto zou wel prettig zijn.

Unplugged Performance

Gelukkig is daar de Unplugged Performance. Dit bedrijf is lekker bezig met het ontwikkelen van spulletjes voor diverse Tesla’s. Vorige week waren ze de eerste met een ‘getunede’ Tesla Model Y. Dat was toen slechts enkel een verlaagd exemplaar. Voor nu hebben ze al een hele hoop meer onderdelen in de aanbieding.

Flinke verlaging

Ten eerste de verlaging. De Model Y is natuurlijk gewoon een Model 3, maar dan verhoogd. De Model 3-stoeltjes zitten gewoon op een verhoging. Ook staat de Model Y hoger op zijn wielen. Unplugged Performance kan aan het eerste (nog) niet zoveel doen, maar aan het tweede wel. De Model Y is namelijk flink verlaagd, nog meer zelfs dan de vorige keer.

Serieuze upgrades

Maar er is meer variatie. Wat te denken van de kleur? Natuurlijk, het is gewoon een wrapje, maar dit lichte matblauw springt er lekker uit. De velgen en remmen zijn bij dit model nog hetzelfde, maar gesmede velgen en keramische remmen zijn een mogelijkheid bij Unplugged Performance. Dat zijn serieuze upgrades die het rijgedrag aanzienlijk verbeteren.

Acension-R achterspoiler

In dit geval zijn de meeste wijzigingen doorgevoerd aan de achterzijde. Het eerste dat opvalt is de spoiler. Het is de zogenaamde ‘Acension-R’ achtervleugel en deze is gemaakt van koolstofvezel. Aan de ontwerpfout met de achterklep is voorlopig nog niets gedaan: een kleine aanrijding tegen je achterbumper resulteert in een nieuwe achterklep. Zullen de verzekeraars leuk vinden. Maar ja, in het geval van deze Model Y van Unplugged ben je wel unieker en doe je het in stijl. Ook hebben ze het Tesla logo en de badges verwijderd voor een nog cleanere look.

Alle spulletjes worden dit jaar leverbaar. Er komen er in de tussentijd nog een hele hoop onderdelen bij.