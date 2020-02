AB Gemist: Inspectie 911 van Wouter, beginnersauto voor 500 euro

Deze video’s heb je deze week mogelijk gemist op Autoblog.nl.

We begonnen de week met een strenge keuring voor de Porsche 911 van Wouter. Zijn 996 werd door Rick van Stipt Polish Point onder de loep genomen om te kijken wat er allemaal beter kon. Verder reden we in de Mijn Auto’s van deze week in 2 gave Volkswagen. Allereerst een bijzondere Lupo GTI en later deze week een toffe Golf GTI Clubsport. Het aankoopadvies was gericht op betaalbaar vervoer. Heel erg betaalbaar vervoer. Namelijk voor 500 euro een vierwieler vinden.

Maandag 10 februari – Rick fikt Wouters Porsche 911 af

De Porsche 911 (996) van Wouter krijgt een inspectie van Rick (Stipt Polish Point). Een gevaarlijke zet, want Rick is een pietje precies. Het resultaat? Je ziet het in de video!



Woensdag 12 februari – Mijn Auto: Volkswagen Lupo GTI van Petra

Dit is de bijzondere Lupo GTI van Petra. Een GTI die alles behalve standaard is!

Vrijdag 14 februari – Aankoopadvies: Beginnersauto voor 500 euro

Met een streng budget van slechts 500 euro een goede auto vinden? Wouter en Casper kwamen tot de volgende voorstellen.

Zaterdag 15 februari – Mijn Auto: Volkswagen Golf GTI Clubsport van Bart

Dit is de Volkswagen Golf GTI Clubsport van Autoblog-lezer Bart. Eén van de lekkerste uitvoeringen van de Golf GTI!