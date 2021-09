Porsche 911 van Wouter – nieuwe BBS velgen!

Regelmatig breng ik jullie op de hoogte van het wel en wee van de Porsche 911. De 996.2 bevalt nog meer dan prima, hoewel die niet helemaal ongeschonden de strijd uit kwam.

De eerste helft van 2021 rolden er 8.000 km onder de wielen van de Porsche. De hoogste tijd voor een update in de Autoblog Garage van de Porsche 996 van Wouter. Een veel gestelde vraag is of ik dagelijks in de 911 rijd. Het antwoord daarop is wat complex: regelmatig zijn er test-auto’s, soms duurtesters en op de oprit prijken een 535i Touring en nog een halve BMW 130i. Maar in principe is de Porsche 911 mijn primaire auto, hij staat dus niet te verstoffen onder een doekje.

Het kilometrage kan nog wel eens wisselen per maand, maar er is een compliment wat ik de 996 kan geven. Regelmatig pak ik hem. Natuurlijk voor de leuke ritten, maar als dagelijkse auto doet een 911 het eigenlijk ook erg goed. De upgrade van het navigatiesysteem helpt daar overigens echt bij, de oude Porsche navigatie verving ik door het Porsche Classic Communication Management Plus.

Nieuw rubber en BBS CH-R velgen

De grootste verandering zou je mogen opvallen op de foto’s. De turbo-look velgen hebben (voor de zomer) het veld moeten ruimen voor BBS CH-R lichtmetalo’s. Ik wilde persé (ook) een ander setje velgen voor de 911, maar de uiteindelijke keuze was nog best lastig. Houd je OEM en kies je voor velgen die origineel op de 996 zijn geleverd? Of wordt het juist heel iets anders. Voor een purist is dit een makkelijke vraag, maar ja, ik ben geen purist.

18 of 19 inch onder de Porsche 996 Carrera

We doen regelmatig acties met Goodyear en die hebben voor de 992 natuurlijk fraai rubber met N-codering. Of het geen goed idee was dat mijn 911 op dat rubber gezet zou worden. Er is zelfs nog keuze tussen hypersportieve semi-slicks? R of de “reguliere” Eagle F1 banden. Voor een dagelijkse auto zijn de Eagle Supersport R banden wellicht een tandje heftig, maar het leek me ook wel gaaf om er in de zomer mee rond te rijden.

Totdat ik me eens goed verdiepte in de bandenmaten. Af fabriek is de Porsche 996 op 17”en 18” uitgeleverd, wat de keuze in banden sowieso redelijk beperkt. Een upgrade naar 19” verruimt de mogelijkheden, maar ja zo heeft Porsche die auto niet ontwikkeld he. Je ziet de puristen al hoofd schuddend weglopen – dit kan natuurlijk echt niet.

Bij Goodyear vonden ze het wel een bijzonder goed idee, maar dat komt omdat ze daar geen 18” rubber in de correcte maten hebben. In 19 en 20” hebben ze wel de goede maten, maar ook rubber wat helemaal niet zo lekker gaat passen. De super sport band Goodyear Eagle F1 Supersport R hebben ze wel in de maat 305/30 ZR19. Op zich maar 20 millimeter breder dan de 285 die standaard wordt gemonteerd, dus qua breedte zou het kunnen passen. De rolomtrek is dan wel weer een ander verhaal. Je weet wel Pi-kwadraat maal de straal + de hoogte van de band. Het cijfer 30 geeft aan wat de verhouding tussen de bandbreedte en bandhoogte is.

Met al die cijfers in de hand kan je de rolomtrek uitrekenen. En om lang verhaal kort te maken: met 305/30/19 zou de rolomtrek ruim 10% groter worden. Dat is véél te véél en dus was die bandenmaat geen optie. Het moest 285 worden dus werden het Goodyear Eagle F1 Supersport banden. Dat is overigens voor de achterbanden. Het motorblok van de 911 ligt echt op de achteras, dus die bandenmaat is een stuk forser dan voor. Op de vooras is het rubber 6 cm (!) smaller, met recht een breedset dus.

Wat een verschil

Dit resultaat was overigens erg goed te voorspellen: het wintersetje (achter 265/35/18) is smaller, met hogere wangen en met veel soepeler rubber. Voor de winter echt heel fijn, maar voor de zomer echt helemaal niet. Natuurlijk stuurt de 996 op de zomerbanden een stuk strakker dan op de winterbanden. Echter vergeleken met de (vijf jaar) oude zomerbanden die eraf kwamen is dit ook echt een grote verbeteringen.

De Goodyear Eagle F1 Supersport hebben een veel fijner stuurgevoel. De overgang grip-slip is ook minder abrupt, dan bij het oude rubber. Dat zijn juist de zaken die ik wel waardeer, zo kan je wat veiliger de grenzen op zoeken.











Lekkere stance zo

Een klein beetje verlaagd en een maatje grotere velgen hebben de Porsche 996 getransformeerd. Ik ben er blij mee, maar er waren ook wat brompotten die het maar niets vonden. Het kan me niet echt veel schelen, maar ben wel benieuwd: wat vinden jullie?

Porsche 996 BBS CH-R

Op jacht naar de 300

Tijdens een weekendje Maastricht met wat Porsche vrienden, doken we ook nog even de autobahn op. Zaterdagmiddag is niet het ideale tijdstip, maar we konden toch de 991.2, Cayman S en 996 even goed de sporen geven. Ondanks de op de rollenbank missende paardjes viel het mij niet tegen. Het was absoluut te druk minutenlang volgas te rijden, er rijdt al snel een slomo met 190 of iets dergelijks op de linkerbaan. Toch wist ik een respectabele 292 op de klok te zetten. De koek was nog niet helemaal op en daarmee lijkt mijn 996 zijn opgegeven top van 285 km/u nog wel te halen.

Dankzij het K&N luchtfilter zijn er tien extra paardenkrachten bovenin, belangrijk voor de laatste streepjes erbij op de snelheidsmeter. De verlaging helpt de stroomlijn overigens ook. Het is niet voor niets dat de Polo BlueMotion wat dichterbij het asfalt lag: minder luchtweerstand. Daar was het belangrijk voor de laatste grammen CO2, voor mij wordt het van belang om de magische drie op de teller te krijgen.

Krasjes en butsen

Ooit was mijn Porsche 911 fabrieksnieuw. Dat was omstreeks 2003. Later kreeg mijn mooie 996 de ultieme poetsbeurt, transformatie, restauratie of wat je het ook wil noemen Rick van Stippent maakte hem in ieder geval weer erg mooi glimmend waar dat moest en ook weer mat waar dat nodig was. We zijn inmiddels een dik jaar verder en het is de 996 soms aan te zien dat die veel wordt gebruikt. Meest storend zijn de buts op voorklep: vermoedelijke dader is een steen op de snelweg, maar ik heb het niet gemerkt.

De dubbele kras op de C-stijl – dader ook al onbekend.

Iemand nog tips hoe dit elegant op te lossen? De carbon motorkap leek me wat rigoreus, hoewel de foute Wouter het ook wel weer leuk vindt. En misschien moet er ook een carport komen, dan staat de Porsche wat meer droog in de winter.

Met dank Michael de Groot van Premiotuning voor de gezelligheid, koffie, het velgenadvies en montage!

Dank aan KSC Import voor het mooie prijsje van de velgen!

En Goodyear: nee 305 had niet gepast.