Shelby Mustang is veel cooler dan Mustang Shelby

Als je een 4M BMW en een BMW M4 hebt. Ofzo. Deze Shelby Mustang is gewoon veel gaver dan de originele Mustang Shelby.

De Shelby Mustang en de Mustang Shelby. Het klinkt bijna hetzelfde, maar er zijn wezenlijke verschillen, waardoor de één cooler is dan de andere.

Altijd gaaf

Laten we beginnen met het feit dat een Mustang van de zesde generatie altijd een gave auto is. Een lange motorkap, sterk design, sterke motoren en achterwielaandrijving zijn altijd goed voor de rechtschapen petrolhead. Ja, óók de viercilinder. De populaire Mustangs hebben zelfs in hun geboorteland lang niet altijd een V8 onder de kap.

Ford Mustang Shelby GT500

Voor nu kijken we even naar de top van de modelrange. Daar zien we de Mustang Shelby GT350 en sinds kort de Mustang Shelby GT500. Die laatste is de absolute rangetopper. Het moet je smaak wel zijn, want de bodykit is zeer opvallend, de leverbare kleuren zijn bijna infantiel, de spoilers zijn zwaar over de top en het interieur is ook niet echt stijlvol. Nu schijnt het een bijzondere geslaagde rijdersauto te zijn, maar eigenlijk is de Mustang Shelby GT500 de Mustang de auto die een 14 jarige in Need For Speed Underground zou samenstellen.

Voor de context, dít zijn de Shelby’s van Ford.D

Shelby Mustang Signature Series

Gelukkig is daar altijd Shelby American nog. Ondanks dat de Mustang Shelby GT500 ‘Shelby’ in de naam heeft, is het een hoedtik aan Carroll Shelby. De GT500 is door Ford Performance (a.k.a. Ford Special Vehicle Team) ontwikkeld. De Shelby Mustang Signature Series is gebouwd door Shelby American, het bedrijf dat Carroll Shelby heeft opgericht in 1962. Hun laatste project is deze Shelby Mustang Signature Series. Het is de perfecte Mustang voor de liefhebber van klassieke Mustangs of ‘retro-chic’ Mustangs.

Dit is een echte Shelby

Old School

Deze Shelby Mustang Signature Series is nog lekker old school. Dat komt door drie dingen. Ten eerst ede motor. De Shelby heeft een zwaar bewerkte ‘Coyote V8’, geen ‘Voodoo V8’. Dit betekent dt de Shelby Mustang veel lekkerder klinkt. Dankzij een Whipple mechanische compressor en vele andere wijzigingen aan de motor hoef je je geen zorgen te maken over het vermogen: met 825 pk kom je niets te kort.

Handbak

Het tweede voordeel is de transmissie. De Mustang Shelby GT500 van Ford Performance heeft een automaat met dubbele koppeling, wat totaal niet past bij de Mustang. Deze échte Shelby heeft gewoon handgeschakelde zesbak, een automaat met koppelomvormer is een optie. De derde reden is het uiterlijk: de Mustang Signature Series van Shelby American is veel cooler om te zien. Subtiel dik, niet cartoonesk.

Hardware en prijs

Ondanks dat de Shelby-derivaat gebaseerd is op ‘slechts’ een Mustang GT, hoef je je geen zorgen te maken over de hardware. De auto is namelijk voorzien van upgrades als een Handling Pack, performance banden, Brembo remmerij, speciale koeling voor de remmen, Borla uitlaat systeem, gesmede 20″ velgen en een subtiel verbrede bodykit. Zijn er alleen maar voordelen? Eh, nee: de Shelby Mustang Signature Series is aanzienlijk duurder: een kleine 130 mille in dollars.