5 dingen die je nog niet wist over de Kawasaki Z H2

Kawasaki’s Z H2 is een 200pk-sterke nakedbike met een supercharged motorblok.

Je kan dus wel raden dat er aan power en sensaties geen gebrek is, maar hier zijn vijf feitjes die je nog niet wist. Autoblog-vriend-van-de-familie Arno Jaspers was bij de lancering in Las Vegas (nee, helemaal niet jaloers…) en op ons verzoek zette hij 5 zaken op een rij over de Nieuwe Kawasaki Z H2.

1: De motor werd afgezwakt (!) tot 200 pk.

De ontwikkeling van Kawasaki’s supercharger begon meer dan 10 jaar geleden en resulteerde in 2015 in de H2 en H2R. Die laatste was uitsluitend bedoeld voor circuitgebruik en haalde met een andere motormapping en uitlaat 327pk, goed voor een standaard topsnelheid van 357km/h. Sommige H2R’s met aangepaste chassis haalden zelfs al meer dan 400km/u. Om maar te zeggen dat de motor van de Z H2 met 200pk allesbehalve extreem getuned is en nog een pak meer mechanische stress aankan.

Ik gok dat deze aan de muur komt in huize Jaspers

Kokend in de woestijn tijdens het ‘straat’ gedeelte

2: Het is een goede beginnersmotor

Neem de titel misschien met een korrel zout, maar de Z H2 blinkt bovenal uit door zijn toegankelijkheid. Enerzijds heb je een ruime zithouding met een breed stuur waardoor de motor heel wendbaar wordt, maar het opvallendste is het motorkarakter. Bij 11.000 toeren braakt deze krachtpatser 200 briesende paardjes uit, al blijft hij onder de 6.000 toeren makkelijk te controleren met een perfect doseerbaar gashendel. Kawasaki slaagt er dus in om een überkrachtige motor te maken waarmee je ook gewoon even een rustig zondags toertje doet. Hier kunnen andere fabrikanten iets van opsteken.

3: De Z H2 is opvallend assymetrisch

Alle motoren zijn assymetrisch. Dat kan je meestal zien aan zaken zoals de uitlaat, achterrem, het schakelpookje en ga zo verder. Toch proberen de designers meestal om de voorkant, zeg maar het ‘gezicht’ van de motor, zo symmetrisch mogelijk te maken. Bij de Z H2 was dat een onmogelijke opdracht, omwille van de supercharger. Die laatste heeft nu eenmaal heel veel lucht nodig, wat een opvallend inlaattraject met zich meebrengt aan de linkerzijde van de motor.

4: De Z H2 tsjirpt!

Waar de meeste motorfietsen te herkennen zijn aan een eigen unieke uitlaatsound, moet de Kawasaki Z H2 het hebben van een erg kenmerkend inlaatgeluid. Wanneer je na een acceleratie in hoge toeren het gas dichtdraait, ontstaat er een groot drukverschil tussen de lucht in de rotorschoepen van de supercharger en de lucht in het inlaatkanaal. Het resultaat? Enkele kort opeenvolgende fluitgeluidjes die Kawasaki’s Supercharged motoren onderscheiden van alle anderen.

5: ‘Z H2’, een naam met een rijk verleden

Wie Kawasaki’s geschiedenis een beetje kent, weet dat de ‘H2’ naam terugwijst naar Kawasaki’s driecilinder tweetaktmotoren uit de jaren zestig en zeventig. De originele H2 kreeg de reputatie als ‘Widowmaker’ omdat hij een uitzonderlijk brute 750cc motor had. In de loop der jaren zouden de ‘H’-serie tweetakten verdwijnen en kwam de nadruk binnen Kawasaki’s gamma meer op viertaktmotoren. Daarbij horen uiteraard ook de Z-nakedbikes met een bloedlijn die nooit onderbroken werd sinds de seventies. De samenvoeging van twee historische namen geeft aan hoe belangrijk dit model is voor de Japanners.

Foto’s: Kawasaki Las Vegas Launch

Tekst: Arno Jaspers (MaxxMoto, ook voor als je wilt weten hoe hij het rijden op de Las Vegas Speedway heeft ervaren.)