AB Gemist: nieuwe Superb, 911 van Casper, RS Q8 en meer

We begonnen de week met de rijtest van de vernieuwde Skoda Superb. Het belangrijkste nieuws is dat de ruime auto er ook als plug-in hybride komt. Verder maakten we op video kennis met de Porsche 911 van Casper, een kersverse aanwinst in de Autoblog Garage. Woensdag stond Mijn Auto in het teken van een bijzondere Toyota MR2 met een andere motor.

De dag erna zochten we samen met Mobility Service Nederland uit wat je voor een betaalbaar maandbedrag aan elektrische auto’s kunt leasen in 2020. In de video op vrijdagmiddag liet Wouter zien welke 10 dingen bijzondere een Audi RS Q8 heeft. De week werd afgesloten met wederom een bijzondere Mijn Auto, namelijk met een Volvo S80 getuned door Polestar.

Maandag 13 januari – Skoda SuperB 2020 rijtest

De vernieuwde Skoda Superb, wij hebben deze Tsjech getest in plug-in hybride vorm. Want dat is het grootste nieuws aan dit ruimtewonder.

Dinsdag 14 januari – Porsche 911 (996) van Casper

Casper heeft zijn droom laten uitkomen door zijn eerste Porsche te kopen, een 911. In deze introductievideo maken we kennis met zijn 911 (996).

Woensdag 15 januari – Mijn Auto: Toyota MR2 motorswap van Frank

Dit is de Toyota MR2 van Frank. Het originele blok was kapot en daar is een 2ZZ viercilinder voor in de plaats gekomen. En deze motor wil toeren maken!

Donderdag 16 januari – Betaalbaar elektrisch leasen in 2020

Voor een schappelijk maandbedrag elektrisch leasen in 2020? In samenwerking met Mobility Service Nederland kwamen we tot de volgende opties.

Vrijdag 17 januari – 10 dingen die een RS Q8 wel heeft en jouw auto niet

In deze video laten we 10 dingen zien die de Audi RS Q8 heeft en jouw auto, hoogstwaarschijnlijk, niet!

Zaterdag 18 januari – Mijn Auto: Volvo S80 T6 Polestar van Ruud

Deze Autoblog-lezer koos niet voor het gebruikelijke Duitse spul, maar voor een Volvo S80! Waarom? Je ziet het in deze Mijn Auto.