Deze merken zijn terug van weggeweest op de Motorbeurs Utrecht

En hoe! Met heel veel gaaf speelgoed..





De motorbeurs in Utrecht is voor Nederlanders het traditionele begin van het motorseizoen. De beurs heeft een compleet nieuw programma en dat spreekt importeurs aan. Na even afwezig te zijn geweest zijn Honda en Kawasaki weer van de partij en ze pakken groots uit! Kawasaki neemt zelfs het hele gamma in alle kleurstellingen mee naar Utrecht.

Kawasaki

Kawasaki timmert hard aan de weg met maar liefst zes nieuwe modellen. En goed nieuws: deze neemt de importeur allemaal mee naar de Motorbeurs. Alle vernieuwde modellen zullen zelfs vertegenwoordigd worden in alle kleuren. Gisteren is de nieuwe Z900 bij de dealers gepresenteerd, ook dit model is terug te zien op de beurs. Wij kijken het meest uit naar de komst van de bijzondere H2(R) afgeleide. De Z H2 komt namelijk ook mee. De Power-Naked maakt ons heel nieuwsgierig met zijn 200 pk. Het vermogen van deze bijzondere verschijning wordt tot stand gebracht middels een Supercharger. Verder vind je bij de Kawa stand in hal 7 ook de Z650, de Ninja 1000 SX, de Ninja 650 en de W800.

Honda

Honda heeft de afgelopen 2 jaar Utrecht overgeslagen en kwam met dealerintroducties en eigen shows. Maar nu kunnen we de Honda’s ook weer voelen, ruiken en -voor wie wilt- proeven. De vernieuwde motorbeurs sluit beter aan bij de filosofie van Honda en daarom is ook dit Japanse merk weer aanwezig. Waar nieuwe motoren de laatste tijd bij dealers getest konden worden is dat nu mogelijk op de motorbeurs. Een echte kick-off van het motorseizoen! Er is voor ieder wat wils met de Africa Twin (Adventure Sports), CMX 500 rebel en de CBR1000RR-R Fireblade. De Fireblade is dit jaar echt een compleet andere motor geworden met een heel nieuw stukje techniek. Wij zijn benieuwd!

Vorig jaar lieten een aantal importeurs het in een gezamenlijk persbericht afweten vanwege de hoge prijzen en weinig vernieuwing. Met het nieuwe programma wordt er meer gehamerd op klantbeleving en spreekt de motorbeurs nóg meer bezoekers aan. Je kunt motoren testen, jouw eerste ‘rijles’ volgen en bij de stunts of supermoto kijken. Zelfs aan de kleintjes is gedacht met een heus kidsparcour.

Ga jij een plaatje schieten van de Z H2, een splinternieuw model testen of een bezoek brengen aan de Globe of Speed?

Zoals altijd vindt de Motorbeurs plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, dit jaar van donderdag 20 februari tot zondag 23 februari. De aanmeldingen qua merken tot nu toe: Aprilia, BMW Motorrad, Benelli, Can-Am, Ducati, Energica, Harley-Davidson, Hyosung, Indian Motorcycle, Kymco, Mash, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Royal Enfield, SYM, Vespa, Yamaha en Zero Motorcycles. Onbekend nog is of Suzuki ook van de partij zal zijn.