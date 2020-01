Eerste Corvette is uiteraard extreem duur

Daar heb je een lading Corvettes voor, maar niet deze Corvette.





De conservatieveling in mij had het vrij moeilijk. Een Corvette is al sinds jaar en dag een sportwagen met een lange neus, strakke lijnen en een korte achterkant. Het geeft de auto een heel herkenbaar en laten we eerlijk zijn: bijzonder fraai zijaanzicht.

Nu moeten we natuurlijk met onze tijd meegaan en blij zijn met veranderingen. In sommige gevallen pakt dat namelijk geweldig uit. Anders zaten we nog steeds op een telefoon met Symbian OS of een Blackberry te pielen. Toch is het de Corvette wat lastiger. Ondanks de ongetwijfeld indrwukkende techniek, komt de auto over als een soort generieke supercar. Denkt het publiek daar ook zo over?

Barrett Jackson

Welnee! De auto is vooralsnog alleen te bestellen in de Verenigde Staten en de auto is daar een enorme hit. Een teken dat Chevrolet toch de goede keuze heeft gemaakt, door het ditmaal compleet anders aan te pakken. Het eerste exemplaar inmiddels van de band gerold en verkocht. Zoals met wel meer auto’s werd het eerste exemplaar te veil aangeboden. Vaak resulteert dat in schrikbarend hoge bedragen voor auto’s die relatief modaal geprijsd zijn, zoals de Toyota GR Supra, die voor 2.100.000 dollar van eigenaar wisselde. Slik.

De eerste Corvette Stingray is inmiddels geveild en leverde zelfs wat meer op dan de Supra: 3.000.000 dollar! Voor een Corvette! Dat geld gaat overigens niet naar Chevrolet of Barrett Jackson, maar in zijn geheel naar het Detroit Children’s Fund. dat is een stichting die zich inzet voor het bouwen van kwaliteitscholen in Detroit.

Uitslag Barrett Jackson veiling Scottsdale Januari 2020:

Het bleef overigens niet bij de Corvette. Ook de Lexus LC500 waar we het laatst over hadden, is met succes geveild. De bijzonder gave Toyota is geveild voor 2.000.000 dollar. Dat geld gaat naar het Boys & Girls of America en de Bob Woondruff Foundation. Het lijstje van geveilde objecten ziet er als volg uit:

1963 Volvo Amazon Coupe (150.00 dollar)

1965 Superformance MkII Custom (200.000 dollar + 50.000 dollar)

1997 Chevy Monte Carlo Nascar (250.000 dollar)

1968 Foose GTX Coupé (300.000 dollar)

1995 BMW M3 Lightweight (385.000 dollar)

1963 Modena Spyder California (396.000 dollar)

1981 Jeep CJ7 Custom SUV (425.000 dollar)

2020 Chevy Camaro COPO John Force Ed. (600.000 dollar)

1974 Ford Bronco Custom SUV (650.000 dollar)

1963 Aston Martin DB5 (660.000 dollar)

2019 McLaren Senna (946.000 dollar)

1969 Chevrolet Camaro ZL1 COPO (1.094.500 dollar)

2017 Ford GT, Verde Mantis (1.182.000 dollar)

2017 Ford GT, Liquid Red (1.485.000 dollar)

2021 Lexus LC500 (2.100.000 dollar)

2020 Chevy Corvette C8 Stingray (3.000.000 dollar)