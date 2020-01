Skoda Superb 2020 PHEV – rijtest en video

Een facelift met nieuwe LED’s is het niet het grootste nieuws, dat is de komst van een plug-in hybride. Te laat voor Nederland of is er nog markt voor?





Dit is de eerste plug-in hybride van Skoda en daar zijn Tsjechen best trots op, terwijl wij waarschijnlijk allemaal denken aan concerngenoten Audi en Volkswagen die dezelfde technologie al jaren aanbieden. Ons wegennet werd immers overspoeld met GTE’s en e-trons met lage bijtelling.

Echter in 2020 moeten alle autofabrikanten in Europa aan strengere CO2 eisen gaan voldoen. De regels zijn vrij ingewikkeld, maar in de basis moeten fabrikanten een gemiddelde uitstoot van 95 gram CO2 per kilometer halen. Dat gemiddelde wordt berekend over alle auto’s die ze in Europa verkopen met wat supercredits voor geëlektrificeerde auto’s.

Die 95 gram halen vrijwel geen auto’s met een verbrandingsmotor, vooral niet als ze iets groter zijn. De Toyota Prius, Volkswagen Polo BlueMotion, Skoda Citigo etc halen het wel, maar de rest van het wagenpark moet PHEV of volledig elektrisch worden om onder de 95 gram te komen. Vandaar dat er de komende tijd nog veel plug-in hybrids (en volledig elektrische auto’s) op de markt gaan komen.

Het valt natuurlijk te bezien hoeveel vraag er is naar de PHEV’s. In Nederland is er geen bijtellingsvoordeel meer te halen, maar in Duitsland bijvoorbeeld wel. Bovendien zetten veel bedrijven in op auto’s met een lage CO2-uitstoot, dus misschien moet je van de baas alsnog aan de PHEV.

De Superb iV

Voor diegenen die bekend zijn met de Passat GTE biedt de aandrijflijn geen verrassingen. Onder de motorkap ligt de 156 pk en 250 Nm sterke 1.4 en die wordt gecombineerd met een 85 kW (115 pk) en 330 Nm sterke elektromotor. Een lithium-ion batterij met een capaciteit van 37 Ah en een energie-inhoud van 13 kWh is vóór de achteras in de wagenvloer geïntegreerd. De Superb is een erg ruime jongen, dus van die accu heb je nauwelijks last. Alleen de benzinetank moest capaciteit inleveren en is nog maar 50 liter groot. Het zou genoeg moeten zijn voor een totale actieradius op 850 kilometer, mits je beschikt over een fluwelen voetje.

Volledig elektrisch rijden kan natuurlijk ook, volgens de wat reëlere WLTP norm moet de Superb iV 55 kilometer op een acculading kunnen halen. Laden gaat via een stopcontact met maximaal 2,3 kW of via een laadpaal met maximaal 3,6 kW, het duurt dan respectievelijk 5 en 3,5 uur voor de accu weer helemaal vol is.

Helaas mag je alle pk’s en newtonmeters aan koppel niet zomaar bij elkaar optellen, ze pieken niet op hetzelfde moment. Vandaar dat de SUPERB iV een systeemvermogen heeft van 160 kW/218 pk en een maximumkoppel van 400 Nm. Nog steeds niet slecht overigens, de Superb haalt er een topsnelheid van 224 km/u mee. De sprint naar de 100 duurt 7,7 seconden.

Drie koppelingen

Net zoals alle tot nu toe leverbare plug-in hybrids heeft de Superb iV een automatische versnellingsbak, in dit geval de binnen het Volkswagen concern bekende DSG-bak. DSG staat voor Direkt Schalt Getriebe, en het is een bak die normaal gesproken twee koppelingen heeft. Eentje voor de even versnellingen en eentje voor de oneven versnellingen. Zodra de DSG-automaat van versnelling moet wisselen, schakelt hij in een fractie van een seconde tussen beide koppelingen. Voor de Superb IV wordt er echter gebruik gemaakt van de DQ400e-transmissie die nog een derde koppeling heeft.

De derde koppeling verbindt de verbrandingsmotor met de elektromotor. Maar wanneer de SUPERB iV in de volledig elektrische stand rijdt, is de koppeling óntkoppeld.

Veel comfort en bizar veel ruimte

Ruimte is het USP (unique selling point) van de Superb. Zelfs met mijn 1,94 meter lange lijf met relatief lange benen hoef ik de stoel niet in de achterste stand te zetten. Al zou ik dat wel doen, dan blijft er voor de achterpassagiers nog steeds briljant veel ruimte voor. De kofferbak: ook achterlijk groot met 660 liter als de bank omhoog is en 1950 liter als die naar beneden wordt geklapt.

De geteste Superb iV zag er in het rood en in de SPORTLINE trim heldhaftig uit, maar ook dan blinkt de Superb vooral uit in comfort. Het is waarschijnlijk geen auto die je eens lekker over de kling gaat jagen op een dijkweg, de Superb kan het wel, maar tot zijn recht komt die dan niet. Met het adaptieve onderstel (optioneel) in comfort baadt je niet alleen in ruimte, maar verwent de Superb je ook met een heerlijk zacht en deinend onderstel.

De Superb facelift

Dat er nu een plug-in hybride versie leverbaar is, is niet het enige nieuws, de Superb heeft ook nog een facelift gekregen. Zoals altijd omvat een facelift meer LED’s en in dit geval weten ze te melden dat de Superb de eerste ŠKODA is die leverbaar is met Full LED Matrix-koplampen. Deze maken het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder tegenliggers te verblinden. Reguliere LED-verlichting is standaard, de lichtunits liggen ook vlakker en zelfs de nieuw gestylde mistlampen maken gebruik van LED-technologie. Aan de achterzijde zijn er uiteraard ook LED-lichtunits op, ze worden verbonden door chromen strip met daarboven de naam ŠKODA in letters uitgeschreven. Met de optionele ambient lighting wordt de merknaam bij geopende deuren ook op de grond geprojecteerd.

Ook dynamische richtingaanwijzers achter zijn nu leverbaar en dat geldt tevens voor geavanceerde assistentiesystemen als Predictive Cruise Control, Side Assist, Emergency Assist en Front Assist met Predictive Pedestrian Protection.

Conclusie en prijzen

Door de belastingen wordt de diesel voor Nederland steeds minder relevant, maar weet dat de Superb met een totaal nieuwe generatie dieselmotoren leverbaar is. Voor de nieuwe Superb zijn in totaal zeven motoren en tien verschillende motor-transmissiecombinaties beschikbaar. Daarnaast is er keus uit drie onderstelvarianten. Vierwielaandrijving is standaard voor de modellen met de krachtigste benzinemotor. Afhankelijk van de gekozen motor is de SUPERB standaard of optioneel uitgerust met de automatische zeventraps DSG-transmissie.

Prijzen van de ŠKODA SUPERB iV beginnen bij € 42.450 voor de SUPERB iV HATCHBACK Business Edition. Als COMBI is de SUPERB iV (Business Edition) te bestellen vanaf € 43.450. Hadden ze deze variant een paar jaar geleden gehad, dan was het een instant hit geworden. Nu moet de Superb het op eigen kracht doen, maar qua ruimte, comfort en moderne technologie slaat de Superb geen slecht figuur.