AB-lezer komt toevallig Mercedes A-klasse facelift tegen

Het zal niet de plaatselijke Mercedes-club zijn. Vermoedelijk kijk je naar de Mercedes A-klasse facelift.

Hoe zet je petrolheads op het verkeerde been? Plak wat camouflage op een auto en het speculeren kan beginnen. We gokken dat we hier niet voor de gek worden gehouden. Het is momenteel herfstvakantie. Dan kun je in het natte Nederland de vakantie doorbrengen (kan best leuk zijn hoor), maar Autoblog-lezer Erik heeft betere weersomstandigheden ontdekt in Frankrijk.

Op de bergpas Col de la Schlucht kwam Erik een ietwat ongebruikelijke karavaan tegen. Nee, geen kamelen. Wel een rijtje auto’s van het merk Mercedes-Benz met wat camouflage. Het is duidelijk dat de Duitse autofabrikant op deze bergpas aan het testen is geslagen. De vraag is altijd wat precies.

Mercedes A-klasse facelift

De A-klasse zonder camouflage lijkt in elk geval een huidige Mercedes-AMG A35 te zijn. De overige kandidaten zijn wat geheimzinniger. Mogelijk test men hier de Mercedes A-klasse facelift. Of een nieuwe hybride aandrijflijn voor het compacte model.

Een facelift is in elk geval de meest logische aanname. De vierde generatie A-klasse kwam in 2018 op de markt. De verwachting is dat de Mercedes A-klasse facelift in 2022 op de markt verschijnt. Dat Mercedes zo, in het najaar, nog aan het testen is met een prototype is heel gebruikelijk.