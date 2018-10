Absolute HELD redt kind uit zinkende auto

Chapeau!

In Naaldwijk is vanmiddag het leven van een peuter per ongeluk in gevaar gebracht, toen de moeder van het 3-jarige kind was vergeten de handrem op de auto te zetten. Hierop rolde de auto het water in, waardoor het lot van het kind bezegeld leek te zijn. Gelukkig was er een krachtige reddende engel in de buurt, die zowel het meisje als de dag redde.

Het incident vond plaats aan de Thorbeckestraat in Naaldwijk, zo schrijft het Omroep West. De omroep geeft geen specifieke beschrijving van het incident, maar in dit geval richten we ons liever op de positieve uitkomst van het verhaal dan de oorzaak.

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad blijkt dat de auto korte tijd in het water lag toen er een oud-marinier langsreed. Na het zien van de situatie – moeder in paniek, auto met kind in het water – keerde hij vrijwel direct om en schoot hij te hulp. De man ontdeed zich van zijn kleding en dook met enkel zijn onderbroek in het koude water. Nadat hij alle opties had overwogen, concludeerde hij dat hij de zijruit moest inslaan om het meisje van de verdrinkingsdood te redden. Zo gezegd, zo gedaan. In zijn heldendaad hielp hij het kind naar de kant, waar ze herenigd werd met haar moeder.

Beeld: de nieuwe Volvo XC60 in de sloot (niet de betreffende auto dus), via @henketruus