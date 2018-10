Audi Q8 50 TDI: rijtest en video

Het nieuwe smakelijke hapje van Audi met een lekker ouderwets tokkelende TDI in het vooronder.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het

Audi’s antwoord op de rare bastaard kruisingen tussen een SUV en een coupé, ooit gestart door Ssang Yong, daarna opgepakt door BMW (X6 en X4) en ook door Mercedes-Benz met diverse coupé varianten van de softroaders.

Zoals Audi het zelf omschrijft biedt de Audi Q8 de ruimte van een SUV, gecombineerd met de sportieve carrosserielijn van een vierdeurs coupé. De designers van Audi zijn er drukker mee geweest dan bij BMW en Mercedes-Benz, want de Q8 is veel ingrijpender verandert dan bijvoorbeeld de X6 en GLE Coupé. Bij de concurrentie werd alleen het dak iets ingekort en de achterklep schuiner gedrukt, lekker makkelijk. Aan de Q8 hebben de designers (en engineers) van Audi duidelijk meer werk gehad.

De Q8 deelt de technische basis uiteraard met de Q7, maar qua uiterlijk zijn de veranderingen ingrijpend. De Q8 heeft shooting brake (of Sportback) achtige lijnen. Het is uiteraard afhankelijk van smaak, maar persoonlijk vind ik het een elegantere auto dan de concurrentie.

Hoe rijdt het

Iets scherper dan de Q7, maar de verschillen zijn uiteraard erg beperkt. Voor zo’n grote (en hoge) auto helt de Q8 maar weinig over en er zijn bakken vol met grip. Dat alles met dank aan quattro vierwielaandrijving en de moddervette 285/40 banden rondom. Dat is serieus veel rubber, wat zich terugvertaalt in een Q8 die lekker blijft plakken. Veel spannender wordt het verder niet, want de besturing en onderstel zijn niet heel communicatief.

Voor de voortstuwing kiest Audi in eerste instantie voor de 50 TDI. Gezien de nieuwe naamgeving van Audi is dat helaas geen vijf liter grote diesel, het cijfer van 50 geeft aan hoeveel vermogen de Q8 heeft. Onder de motorkap is de bekende 3.0 TDI te vinden. In deze trim produceert de V6 286 pk en 600 Nm aan koppels. Dat zit altijd wel snor bij de dikkere TDI’s van Audi. Voor de topsnelheid hoeft de begrenzer niet in actie te komen, want bij 245 km/u wint de luchtweerstand het van de diesel-pk’s. De sprint naar de 100 doet de Q8 in 6,3 seconden. De Q8 50 TDI is dus zeker geen langzame jongen, maar spannend snel is de Q8 ook weer niet. Het is een beetje de makke van alle grote SUV’s die (te) veel gewicht mee torsen en een (te) groot frontaal oppervlak (en daarmee luchtweerstand) hebben: met meer dan 400 pk worden ze pas een beetje leuk en het liefst hebben we er meer dan 500. We kunnen altijd nog bescheiden blijven…

Wat fraai is, is dat iedere Q8 een beetje hybride is. Onder de kap zit een zogenaamd mild hybrid systeem, maar je zou het wat ons betreft ook start-stop-plus kunnen noemen. De startgenerator (BAS) werkt met het 48-volt elektrische systeem en dat kan er voor zorgen dat de brandstofmotor uitgeschakeld wordt op het moment dat de bestuurder zijn gas loslaat. De motor blijft uit totdat de bestuurder het gaspedaal weer intrapt. Gezamenlijk leveren deze maatregelen een brandstofbesparing op die kan oplopen tot 0,7 liter per honderd kilometer.

Dat er (ook) over het milieu is nagedacht, blijkt helaas wel uit de afstemming van de automatische versnellingsbak met acht verzetten. Dat zijn er best veel en de Q8 schakelt (ook in de sportstand) graag naar een zo hoog mogelijke versnelling. Fijn voor het verbruik, maar de bak neemt bij het accelereren (de bochten uit) zijn tijd om de goede versnelling op te zoeken. Beetje lethargisch is het wel, dus of zelf flipperen of wachten tot Audi een volledige elektrische aandrijflijn in de Q8 lepelt.

Zijn er nog minpunten

Hallo TDI. Alsof dieselgate nooit is geweest komt de Q8 er in eerste instantie alleen als “krachtige en zuinige 50 TDI met 210 kW/286 pk.” En de versnellingsbak is ook echt te traag. Volgend jaar komt Audi met de Q8 45 TDI (170 kW/231 pk) en Q8 55 TFSI (250 kW/340 pk). Qua motoren is de spoeling wat dat betreft wat dun, maar daar zullen ze hard mee aan het werk zijn in Ingolstadt. Hoop ik.

Killer features

We komen weer uit bij het interieur, het is voor nu nog even onovertroffen. Knoppen zijn er bijna niet en analoge meters zijn er ook niet meer. In plaats daarvan is het dashboard uitgerust met drie mooie, grote schermen. De meeste zaken worden bedient door middel van touchscreens (met haptische feedback) en gelukkig is Audi er in geslaagd dat lekker te laten werken. De afwerking en materiaalkeuze zijn verder subliem, hoewel ook een tikje saai in zwart en grijstinten.

Achter het stuurwiel prijkt de Audi virtual cockpit met een 12,3 inch groot scherm die via het multifunctionele stuurwiel op verschillende manieren te configureren is. Het lijkt misschien onnodig, maar de Q8 krijgt óók nog een head-up display die informatie op de voorruit projecteert.

Aan goodies geen gebrek, want de Q8 is (afhankelijk van de uitvoering) voorzien van vijf radarsensoren, zes camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Om de hele lijst uit te diepen gaat wat ver, maar de volgende systemen maken gebruik van al die sensoren: Adaptive Cruise Control, Crossing Assist, Lane Change Warning, Curb Warning en de 360 graden-camera. Zelf in en uit een garage rijden kan de Q8 in principe ook, maar de wetgever moet er in 2019 nog even OK op geven.

Alternatieven

Een Q7, X6, GLE Coupé of een Cayenne. Keuze zat, maar de Q8 is wel één van de fraaiste uit dit lijstje. Wat ook helpt is het feit dat deze auto de nieuwste is. Dat blijkt voor veel kopers in deze categorie een belangrijke reden van aankoop te zijn.

Conclusie

Een fraai uiterlijk en een interieur wat weer een benchmark is, dat zijn twee goede redenen om de Q8 op het lijstje te zetten. Helaas is het aanbod aan motoren erg beperkt en zou de 50 TDI wat scherper kunnen aanvoelen. De vanafprijs is ook stevig, maar ook weer niet wereldschokkend voor een auto deze klasse: een kale Q8 begint bij 109.000 euro en daar komen zoals vanouds weer een zwikje aan opties bij. Filmpje!