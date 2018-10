Onderzoek: vol gas is dé oplossing tegen verkeerschaos

Het lijkt zo makkelijk, maar dat is het zeker niet.

Maandenlang heeft een toegewijd datateam het verkeer op de A20 bij Rotterdam in de gaten gehouden. Het team had als doel de vergaarde informatie te onderzoeken en daaruit een manier te halen om de hoge mate van verkeersinfarcten te bestrijden. Na 150 dagen naar de A20 te hebben gekeken, hebben zij een aantal conclusies kunnen trekken over het rijgedrag van de automobilisten.

De statistieken van de data-analyse zijn niet per se rooskleurig, zo werd gisteren in het Financieel Dagblad geschreven. Van de 150 dagen die het team in de gaten heeft gehouden, waren er slechts vijf gevallen waarbij alles op rolletjes liep en er geen verkeersinfarcten onstonden. Niet geheel toevallig was het deze dagen goed weer en waren er geen ongelukken. Echter, volgens de manager van het programma (Verkeersonderneming) was er nog een andere reden dat alles die dagen vlekkeloos verliep: de mensen reden “netjes”. Een vrij onduidelijke term.

Er worden momenteel verschillende manieren verzonnen om het jaar-op-jaar groeiende file- en verkeersprobleem op te lossen. In Rotterdam gaat binnenkort een proef van start waarbij bedrijven hun werknemers gaan leren zo efficiënt mogelijk in te voegen – “weven”, wordt dit genoemd. Daarnaast zijn er voldoende experts met eigen ideeën over de kwestie. Erik Verhoef (Vrije Universiteit, Amsterdam), bijvoorbeeld, ziet net als de Verkeersonderneming dat er op vrijdag veel minder automobilisten op de weg zijn, omdat dit de enige werkdag is waarop bedrijven enige vorm van flexibiliteit hanteren. Tegelijkertijd is het aantal automobilisten op de weg op vrijdag beter verdeeld dan op andere dagen. Nemen bedrijven ook voor de andere weekdagen deze flexibele structuur aan, dan komt dit iedereen ten goede. Dit is echter een vrij omslachtige manier om het probleem te tackelen.

Een andere oplossing is in principe veel simpeler van aard dan de andere opties. De experts weten namelijk dat de verkeersdoorstroom enorm bevorderd kan worden wanneer men bij het uitkomen van een file gewoonweg gas geeft. Dit in plaats van rustig door te rijden, uit angst snel weer een nieuwe file in te rijden. Het trage rijden dat nu veelal gebeurt, zorgt er juist voor dat er niet goed doorgereden kan worden. Hierdoor wordt de file weer groter, of groeit de kans op een nieuwe file weer verder.

De ideeën van de experts echoën die van de meeste petrolheads. Zodoende is dit een van oplossingen waarmee ook wij ons goed mee kunnen vereenzelvigen. In het verleden legden wij al meerdere malen uit waarom hard doorrijden vele malen beter is dan langzaam doortuffen in de file. Niet alleen voor het hart en de ziel van werkgevers en werknemers, maar ook voor het milieu.

Een dergelijk verhaal is natuurlijk eenvoudiger te verteren wanneer er nog een beetje anecdotisch “bewijs” aan wordt verbonden. Laat het nu uitgerekend deze AB-scribent zijn die jullie zo een inzicht kan bieden. Ondergetekende woont alweer een poos in Letland en heeft ondertussen de nodige kilometers door de Baltische staten rondgereden. Hoewel het stereotype over de gemiddelde automobilist hier meer dan blijkt te kloppen, heeft hij opgemerkt dat dit allesbehalve storend is. Integendeel, de machoachtige alles-of-niets mentaliteit die het overgrote deel van de bestuurders in het hoofd lijkt te hebben, komt in de meeste gevallen juist van pas. Men vreest niet voor een gewaagde inhaalmanoeuvre, er wordt door praktisch iedereen goed aangesloten en dankzij dit doorrijden zit ook de snelheid er lekker in.



Goed, nu en dan willen er wel eens doden vallen, maar dit is niet meer dan logisch. Immers, in een van de gevaarlijkste landen van Europa zijn er op grofweg 95 procent van de wegen geen vangrails te bekennen. Dit betekent dat je vrijwel ieder moment op een tegemoetkomende vrachtwagen kunt klappen, met alle gevolgen van dien. Het gevaar ligt helemaal op de loer gezien het feit dat de meeste automobilisten, al rijdend op twijfelachtig asfalt, de neiging hebben een veelvoud van de maximumsnelheid te rijden en daarbij gretig pogen in te halen.

Enfin, dit alles is vooral in het nadeel van Letland, want in Nederland zijn de wegen im Großen und Ganzen hartstikke netjes ingericht en verkeren ze in haarfijne staat. Wanneer Nederlanders als volk besluiten – of (hardhandig) aangeleerd worden – de rijstijl aan te passen en harder (160 is beter!), zelfverzekerder en een tikkeltje agressiever deelnemen aan het verkeer, dan zal dit de verkeerschaos zonder meer oplossen. We hebben er vertrouwen in, maar het moet wel opschieten.

