Autoblog Podcast #S2E06: RIP diesel, maar er is hoop.

Aflevering zes van seizoen 2: iemand verlengde het contract van Nicolas en Wouter.

In deze aflevering van de Autoblog Podcast bespreken Wouter Karssen en Nicolas Ruis het allerheetste autonieuws van de week.

🔥 Benzine en diesel worden steeds duurder – gaan we echt richting €3 per liter?

🚗 Nederlanders importeren massaal auto’s uit het buitenland

⚡ De prijs van de elektrische Abarth 600e gaat hard omlaag

🏎️ De nieuwe Ferrari F80: geniaal of toch een gemiste kans zonder V12?

🔌 Nieuwe details over de Cupra Born update

📊 Waarom auto’s als de Volkswagen Golf en Ford Kuga massaal worden geïmporteerd

Daarnaast praten we over de start van het nieuwe Formula One seizoen, bizarre autonieuwtjes en natuurlijk onze favoriete occasions – waaronder een Bentley Continental GT met meer dan 300.000 km en een brute Mercedes-Benz S65 AMG.

Luister nu naar de nieuwste Autoblog Podcast! 🎙️