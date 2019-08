ABT Audi SQ5: rijtest en video

Een Audi SQ5 is van zichzelf al geen laffe rakker. Maar als de jongens van ABT er klaar mee zijn is het écht een snel ding!

Een tijdje terug waren we bij onze vrienden van de Automobielfabriek toen we werden aangesproken door iemand van ABT Nederland. Of we het leuk vonden om de transformatie van een Audi SQ5 naar een ABT SQ5 vast te leggen. De auto werd in orde gemaakt voor de verkoop en wij mochten er dan wel even mee op stap. Agenda’s werden getrokken, datums werden ingepland en dus kunnen jullie nu de volledige transformatie inzien. Wil je eerst je huiswerk doen en de volledige Audi SQ5 rijtest checken, dan kan dat hier.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De basis is dus een SQ5 met een 3.0 liter V6 die goed is voor 354 pk en 500 Nm koppel. Daarmee sprint een SQ5 naar 100 in 5,4 seconden en de topsnelheid bedraagt een elektronisch begrensde 250 kilometer per uur. Qua uiterlijk onderscheidt de SQ5 zich op subtiele wijze van zijn mindere broers door sportievere bumpers, verlaging, 20 inch wielen, aluminiumlook spiegelkappen en nog wat andere goodies.

Uiterlijk mogen de wijzigingen duidelijk zijn, maar we zetten ze even voor je op een rijtje:

– ABT voorbumper

– ABT splitter

– grille hoogglans zwart

– logo’s rondom hoogglans zwart

– ABT logo op de voorbumper

– ABT dorpelverbreders in carrosseriekleur met hoogglans zwart accent

– ABT spatbordverbreders

– zwarte spiegelkappen

– zwarte raamlijsten

– zwarte dakrails

– 22 inch ABT velgen

– ABT dubbellaags dakspoiler

– ABT achterbumper

– ABT sportuitlaat

In het interieur is alles in dit geval standaard Audi gehouden, maar je zou ook daar eventueel nog een ABT-folder over kunnen uitstrooien. Voor deze auto geldt dat er alleen een ABT logo in de achteruitkijkspiegel te vinden is, alsmede een ABT startknop. Alles bij elkaar is het wel echt een hele dikke bak om te zien nu. Een beetje hoe je hoopt dat Audi een RS Q5 zou gaan vormgeven. Bruut, zonder over the top schreeuwerig te zijn.

Motorisch gezien doet ABT de upgrade met een externe module. Dat betekent dat de ECU en andere zaken die Audi ontwikkeld heeft niet aangetast worden. Er wordt niks gehackt, er wordt alleen een module bijgeplaatst. Dat gebeurt ook nog eens met goedkeuring van Audi, je fabrieksgarantie blijft gewoon behouden. Standaard is dat twee jaar, maar je kan bij Audi nog drie jaar bijkopen. Voor een paar honderd euro per jaar verleng je dan ook de garantie bij ABT.

De module die wordt bijgeplaatst monitort verschillende zaken en optimaliseert de voeding van de motor en de turbodruk. Daardoor is er uiteindelijk 425 pk (+71) en 550 Nm (+50) vermogen beschikbaar. Bovendien vertrouwt de auto dankzij de aanpassing van ABT wat meer op het koppel van de motor en schakelt de auto wat minder zenuwachtig heen en weer. De module wordt overigens pas actief als de motor op temperatuur is. Daarnaast komt de extra power alleen boven de 2700 toeren vrij om te voorkomen dat op lage toeren en lage snelheden (zoals stadsverkeer) de reactie op het gaspedaal te giftig is.

Dankzij de motorupgrade is het sprintje naar 100 voortaan 0,2 seconden sneller, maar het is vooral het overall karakter van de auto dat erop vooruitgaat. De SQ5 van ABT is sneller maar ook net iets verfijnder. En hij heeft voortaan échte uitlaten in plaats van plastic wannabe-sierstukken, dat is misschien nog wel de beste upgrade. Hoe dat klinkt? Filmpje!