Audi SQ5: rijtest en video

De aandrijflijn van de S4 ontmoet de Q5. Dat is voor de Europese kopers een stijlbreuk, want de vorige SQ5 had nog een knorrende TDI in het vooronder. Ditmaal geen roetende uitlaat, maar een rokende bankpas om de SQ5 van voldoende benzine te voorzien.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Niet dat het benzineverbruik zo dramatisch is, maar feit is wel dat de vorige SQ5 in Europa alleen met de fijne 3.0 TDI leverbaar was. Volgens Audi komt er ook nog een versie van de SQ5 in Europa die satanssap drinkt, maar sinds dieselgate hebben ze blijkbaar wat minder haast om die versie op de markt te brengen.

In plaats van te mijmeren over wat er niet gaat komen, is het nuttiger om te aanschouwen wat er wel komt. Een SQ5 met benzinemotor dus. En feitelijk is het een huwelijk tussen de aandrijflijn van de S4/S5 en de Q5. Of dat een gelukkig huwelijk wordt, valt te bezien. De ingrediënten zijn op zich goed: de Q5 is ok (minus de S-tronic bak), de S4 was meer dan OK en ik kon me direct verheugen op het feit dat de SQ5 een “ouderwetse” reguliere automaat heeft.

Diesel koppel

Wie de koppelkromme van de 3.0 V6 met twinscroll turbo bekijkt, snapt wellicht nog beter dat Audi geen haast maakt met de eventuele komst van een SQ5 TDI. Vanaf 1370 tpm levert de V6 zijn maximum koppel van 500 Nm. Het was nog niet zo heel lang geleden dat dit uitstekende waardes voor een dikke diesel zouden zijn geweest. Maar dit is een benzine, dus we hebben een lekker geluid, we kunnen doorhalen tot meer dan 6000 toeren en kunnen tanken zonder plastic handschoentjes. Het enige nadeel ten opzichte van de diesel is dat we dat laatste iets vaker moeten doen. Het normverbruik van 8,3 liter per 100 km haalde ik niet, maar het verbruik viel nog enigszins mee.

De vele newtonmeters koppel komen op het conto van de twinscroll turbo die in een hot-V constructie is geplaatst. De turbo is binnen de cilinderbanken en dat zorgt voor kortere gasstromen met minder verlies. Maximaal levert de 3.0 TFSI 354 pk en dat betekent dat de begrenzer van stal moest worden gehaald om de SQ5 te beteugelen op 250 km/u.

Sprinten doet de SQ5 ook prima, in 5,4 seconden staat er 100 op de teller en ook met het dubbele op de teller is de acceleratie aanzienlijk. In vergelijking met de reguliere Q5 2.0 TFSI zijn het niet eens de extra cilinders en slagvolume die het grootste verschil maken. Wat een verademing om in een Q5 op pad te zijn die niet gecastreerd wordt door de versnellingsbak. De achttraps Tiptronic automaat werkt zoals het hoort: snel uit de startblokken, vlot met terugschakelen en op snelheid worden de toeren laag genoeg gehouden voor een fijne ambiance in het interieur.

Zwarte panter

Vooraf krijgen we soms netjes de specificatielijst opgestuurd van de testauto. In dit geval stond er een mooie post van 3361 euro voor de “kleur” panterzwart. Het is een pareleffect lak die exclusief voorbehouden is aan de SQ5, maar ik verslikte me toch in mijn koffie. Wat een geld weer voor een zwart lakje, maar dat bleek niet terecht, want het smoelt toch wel fijn op de SQ5.

De overige uiterlijke aanpassingen om van een Q5 een SQ5 te maken zijn ook wel gelukt, de zwarte panter kreeg genoeg nieuwsgierige blikken. Het helpt ongetwijfeld dat de Q5 behoorlijk nieuw is en nog niet in grote getale rondrijdt, maar het S-sausje is best geslaagd. De buitenspiegels zijn in aluminiumlook, bumpers, dorpels en luchtinlaten kregen een specifiek SQ5 design, de S line dakspoiler, het SQ5 sportonderstel en rechthoekige uitlaatuiteinden maken de SQ5 lekker dik. Standaard rolt de SQ5 op 20 inch velgen, maar de testauto kreeg 21 inchers (2172 euro) mee. Daarvoor moet dan ook nog eens 2850 euro extra BPM worden afgetikt, omdat de CO2-uitstoot stijgt… Het is dat het over echt geld gaat, maar anders zou het hilarisch zijn. De Nederlandse overheid is qua autobelastingen volkomen van het pad af.

quattro

Omdat jullie allemaal de reguliere Q5 video hebben bekeken, hoef ik niet meer uit te leggen dat de Q5 best wat van zijn power naar de achterwielen stuurt. Als het maar glad genoeg is, dan kan je er zelfs een driftje mee neerleggen. Bij ons op de redactie is het dan al meteen een ideale auto en pakken we niet eens meer het meetlint om de kofferbakruimte na te meten. Ook in de SQ5 is duidelijk te voelen dat het quattro systeem in principe 60% van de kracht naar achteren stuurt. Indien de omstandigheden erom vragen gaat tot 70% van de kracht naar achter of tot 85% naar de vooras. Het betekent in de praktijk dat de SQ5 op droog voelt als achterwielaandrijver, maar uiteraard veel te veel grip heeft om een drift mee in te zetten op asfalt.

Mede dankzij de erg goede luchtvering is de SQ5 een auto waar je altijd en overal mee (te) hard kan rijden. Met sportieve straatbanden kom je in het terrein uiteraard niet heel ver, maar gras, gravel en dat soort ondergronden is geen enkel probleem. Drempels ook niet en het is al helemaal geen probleem om de gemiddelde weggebruiker het snot voor de ogen te rijden.

Prijs, concurrentie en conclusie

Net als de GLC43 (rijtest) was de SQ5 leuker dan vooraf bedacht, maar de twee auto’s hebben nog iets gemeen. De prijs. Een stevige prijs zelfs. De SQ5 is er vanaf dik 90 mille, maar de testauto heeft een catalogusprijs van 127.042 euro. Dat is een hele smak geld, maar eerlijk is eerlijk: het is een lekker auto die fraai smoelt. De keuze is natuurlijk wel ruim in deze klasse: de Macan deelt veel van de technologie en heeft als potentieel pluspunt de Porsche badge. De Volvo XC60 T8 is een stukje braver en bij BMW zijn ze nog in vergadering over een eventuele gepeperde versie van de X3. Filmpje!