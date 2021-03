Audi Q7 55 TFSIe rijtest video - Autoblog.nl

De Audi Q7 55 TFSIe is een erg lekkere plug-in hybride om te zien én om te rijden, in de rijtest video check je waarom.

Plug-in hybrides zijn door de huidige ontwikkelingen in autoland hot en hoeven ook echt geen saaie combinatie te zijn. In het geval van de Audi Q7 55 TFSIe ligt er een interessant recept, dus zeker de moeite om eens mee te nemen in een rijtest video.

Q7 55 TFSIe prestaties

Onder de kap van de Q7 55 TFSIe ligt een 3.0-liter zescilinder benzinemotor, gecombineerd met een elektromotor van 94 kW en een 17.3 kWh accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 381 pk en je hebt een gezonde 600 Nm aan koppel. Daarmee sprint de plug-in hybride in 5,9 seconden naar de honderd en de topsnelheid ligt op 240 km/u. Doe je voorzichtig moet je rechtervoet, dan moet je volgens Audi meer dan 40 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden met de SUV. Boven dit model heeft Audi ook nog de Q7 60 TFSIe. Deze is net een tandje krachtiger. Voor zover bekend zijn er geen hardware verschillen in de aandrijflijn en hebben de verschillen puur met software te maken.

Het is een SUV met een relatief dikke motor en dan ook nog een accupakket. Het rijklaar gewicht is met 2.350 kg dan ook enorm. En toch is de mening van Wouter dat het een erg prettig sturende auto is. In de video is er meer verdieping over het hoe en waarom van deze plug-in hybride Q7, tevens komt er informatie over het laden aan bod.

Prijzen en concurrentie

Audi zet de Q7 55 TFSIe vanaf € 84.290 in de prijslijsten, maar voor de auto zoals in onze rijtest moest er dik € 114.000 neergeteld worden. In de video komt er een voordeligere vanafprijs in beeld. Echter door de altijd veranderende prijslijsten is de PHEV inmiddels weer wat duurder geworden.

Mercedes heeft de GLE 350e 4MATIC. Met maximaal 333 pk heb je minder systeemvermogen. De actieradius ligt met zo’n 80 kilometer wel weer hoger. Prijzen beginnen bij € 82.590 voor deze Mercedes-Benz. Het grote verschil is dat de Audi een zescilinder heeft en met de GLE 350e krijg je er vier.

BMW doet ook mee met de X5 xDrive45e. Je hebt een geschatte actieradius van 80 kilometer. Met 394 pk is het ook de krachtigste van allemaal én heb je hier ook een zescilinder onder de kap. Door de vanafprijs van € 86.876 is het wel de duurste.