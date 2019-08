‘Porsche ontwikkelt 820 pk sterke uber-Panamera’

820 pk. Waar gaat het heen?

Porsche gaat lekker op het moment. Natuurlijk blijven we graag refereren aan het feit dat het sportwagenbouwers zijn, maar iedereen weet dat niet de 718 en 911 niet voor de hoofdinkomsten zorgen voor het merk uit Zuffenhausen.

De Macan en Cayenne nemen het leeuwendeel van de verkopen op hun rekening. Beide SUV’s delen techniek met andere producten van de Volkswagen Group, waardoor de ontwikkelingskosten relatief laag zijn gebleven. Het enige wat ze hoeven te doen is er een ‘Porsche-saus’ overheen te gieten zodat men de meerwaarde ziet en de meerprijs gaat betalen. Maar Porsche heeft plannen om uit te breiden, zo weet Motor1 te melden. Ditmaal gaat het niet om nog meer varianten van de populaire SUV’s, maar juist op basis van de Panamera.

Achthonderdtwintig paardenkrachten

In 2020 wordt de gehele Panamera line-up voorzien van een modelupdate. Het wordt niet alleen een traditionele facelift, er schijnen meer Panamera varianten op komst te zijn. Bronnen hebben bevestigd dat Porsche aan het werk is aan een zogenaamde ‘Super-Panamera’. Nu is de topper uit de range een Panamera Turbo S E-Hybrid, met 680 pk is dat allerminst een stakker, maar het nieuwe topmodel moet daar overheen gaan. Aan diverse fotografen hebben de testcoureurs bevestigd dat het zou gaan om een Panamera met maar liefst 820 pk.

Het zou een antwoord van Porsche zijn op de Mercedes-AMG GT 63 S, die met 640 pk nog niet eens in de buurt komt van de ‘gewone’ Turbo S. Het is de bedoeling dat deze auto het record van snelste sedan op de Nordschleife op zijn naam gaat schrijven. Dat is nu nog in handen van de Jaguar XE SV Project 8. Of de über-Panamera gebruik gaat maken van een geëlektrificeerde aandrijflijn is onzeker. Wel worden er slechts een handjevol van gebouwd en zal de vraagprijs enorm hoog zijn.

Eindelijk een nieuwe 928

Al sinds de eerste generatie Panamera circuleren er geruchten van een tweedeurs variant als spirituele opvolger van de briljante Porsche 928. Destijds was voornamelijk de wens de vader van de gedachte, maar nu moet het er toch echt van komen, iets dat we recentelijk nog konden mede delen. Porsche zal niet weer de fout maken door met deze auto een 911 opvolger te willen maken. Het moet een aanzienlijk luxere, praktischere en comfortabelere auto worden. Dat is opmerkelijk, want Jaguar (XK) en Mercedes (SL) hebben juist deze klasse verlaten. Er komt niet alleen een coupé, ook een cabriolet schijnt in de pijpleiding te zitten. In technisch opzicht hoeft Porsche niet het wiel opnieuw uit te vinden, want de 928 kan gebruik maken van de techniek van de Bentley Continental GT, wat in feite al een Panamera Coupé is.