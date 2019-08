RDW onthult nieuwe kentekencombinatie

Hier op de foto te zien: de hagelnieuwe cijferlettercombinatie die de komende jaren op nieuwe Nederlandse auto's te vinden zal zijn.

Tijdens een persevenement van de RDW in Amsterdam is zojuist de nieuwste kentekencombinatie voor personenauto’s onthuld. De nieuwe reeks kenmerkt zich door te beginnen met één letter (een medeklinker), waarna er drie cijfers en nog eens twee medeklinkers volgen. De eerste plaat in de reeks is, zoals op de foto is te zien, G-001-BB.

De auto die verbonden is aan de kentekencode van G-001-BB is een BMW i3. Het is geen toeval dat uitgerekend deze kleine volledig elektrische hatchback de eerste auto op deze nieuwe soort platen is gezet. BMW heeft de auto speciaal voor dit moment overhandigd aan de RDW, om aandacht te geven aan het feit dat de Nederlandse overheid bezig is met “de verduurzaming van het wegverkeer“. Mede hierom is de BMW geschonken aan Natuurmonumenten.

Volgens de RDW is deze nieuwe reeks alweer de tiende in de serie waaruit inmiddels meer dan 2,7 miljoen kentekenafgiften zijn gedaan. De vorige (negende) reeks, die in 2015 werd ingevoerd, is hiermee dan ook ten einde gekomen. De laatste personenauto die een plaat van de vorige reeks (één medeklinker, drie cijfers, één medeklinker) kreeg, was een Volkswagen Passat met kenteken ZV-107-Z.