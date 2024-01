ABT geeft langere garantie dan Audi en Volkswagen

Langer garantie op je 800 pk Audi RS6 dan een 150 pk Volkswagen Golf, doen ze gewoon bij ABT!

Het tunen van je geliefde bolide kan een grote stap voor je zijn. Sowieso overweeg je zoiets sneller op een auto waarbij de fabrieksgarantie toch al is afgelopen. Bij de kleinere tuners vervalt namelijk de garantie zodra je aanpassingen aan de motor doet. Grote tuningsboeren, zoals ABT Sportsline, werken samen met autofabrikanten en nemen daarbij de fabrieksgarantie over.

Vanaf heden heeft ABT Sportsline een nieuwe verlengde fabrieksgarantie tot vijf jaar en 120.000 kilometer. Dit is van toepassing op tuning voor auto’s van de merken Audi, Volkswagen, Seat, Cupra en Skoda. Er zijn andere voorwaarden van toepassing voor de Legacy Editions met 1.000 pk. Ook gelden er andere voorwaarden voor bedrijfswagens. De bedrijfswagens krijgen een garantie tot 24 maanden of tot 100.000 km vanaf registratiedatum.

Neem nu een Audi RS6-R, met tuning van ABT. Dan is het toch wel lekker dat je vijf jaar kunt doorkachelen met fabrieksgarantie op het beest met 800 pk. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing in de landen Duitsland, Oostenrijk, Italië, Luxemburg, België, Nederland, Denemarken, Zweden, Finland, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Hongarije, Frankrijk, Spanje, Portugal, VK, Kroatië en Roemenië.

Opmerkelijk: met de nieuwe voorwaarden heeft ABT langere fabrieksgarantie van de VAG-merken in Nederland zelf. Hier bij ons krijg je tot vier jaar garantie op een nieuwe auto. ABT plakt er dus nog een jaartje aan vast, mits je onder die 120.000 km blijft natuurlijk.

Er is een hele waslijst aan voorwaarden omschreven wat de verlengde garantie van ABT precies heeft te betekenen. Niet onaardig om door te lezen, mocht je tuning van dit Duitse bedrijf overwegen. Er staat gelukkig niets omschreven over een limiet van launch control of iets dergelijks. Dus je kunt bij elk zebrapad naar hartelust volle pollen weg accelereren. Geen probleem!