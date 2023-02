Facelift Volkswagen Touareg: dit kun je verwachten

De facelift van de Volkswagen Touareg komt eraan.

Het is eigenlijk best opmerkelijk dat je de voordeligste grote VAG-SUV minder ziet dan de duurdere modellen die Audi, Bentley, Lamborghini en Porsche in de aanbieding hebben.

Want ondanks de luxe aankleding, bizarre prestaties en chique badges zijn de Audi Q7, Audi Q8, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en Porsche Cayenne allemaal gebaseerd op de Volkswagen Touareg.

Ze worden ook bijna allemaal in Bratislava gebouwd. Uitzondering is de Urus, alleen het koetswerk maakt min in Bratislava, de rest in namelijk Sant’Agata. De Toureag is de OG, dus, om met Ice-T te spreken.

Geen redacteuren naar Lapland

De huidige generatie (de ‘CR’) kwam in 2018 op de markt. Sinds die tijd heeft het model zonder noemenswaardige update moeten doen, hoogste tijd dus voor een facelift voor de Volkswagen Touareg!

Het mooie is, de Wolfsburgers kondigen ‘m zelf aan. Vroeger moesten we @loek of @machielvdd met een enorme camera naar Lapland sturen om daar in de bosjes te gaan liggen met en enorme spiegelreflexcamera in de hand.

Tegenwoordig worden de foto’s gestuurd naar ons warme redactiekantoor. Handig! Zo kunnen we facelift van de derde generatie Touareg goed bekijken. Dan een antwoord op de vraag: wat kun je verwachten van de Volkswagen Touareg facelift?

Sowieso een nieuwe snoet: de neus wordt namelijk aangepast en loopt zo in de pas met andere grote offroad Volkswagens zoals de Atlas (niet voor NL) en de Amarok (wel voor NL).

Er zijn nieuwe koplampen, echte Matrix-LED;s waarin 38.400 micro-LED’s zijn verwerkt. Hopelijk hoef je ze niet per diode te vervangen. Daarnaast zijn er nieuwe bumpers voor de gewone versies, de R-Line-modelenen de Touareg R, het absolute topmodel.

Facelift Volkswagen Touareg: techniek

Dan zijn we aanbelandt bij de motoren die leverbaar zijn voor de Volkswagen Touareg facelift. Ten eerste is er een3.0 TSI met 340 pk en 450 Nm. Stekkeren kan vervolgens met de Touareg eHybrid, die een systeemvermogen heeft van 381 pk en 600 Nm.

Het topmodel is zoals gezegd de ‘R’: deze heeft een 3.0 TSI met elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 462 pk en een systeemkoppel van 700 Nm. In beide gevallen heb je een 14,3 kWh groot accupakket, waarmee je een kleine 50 km elektrisch kunt rijden. Dan zijn er ook twee 3.0 TDI’s met 239 pk of 286 pk.

Handig: in het dak zit nu een sensor die rekening houdt met belading op het dak. Die informatie speelt men dan door aan de luchtvering, die er dan rekening mee kan houden.

Handig als systemen zo met elkaar communiceren. Hopelijk communiceert de frituurpan niet met de weegschaal of andersom… In interieur verwachten we een milde makeover.

Het infotainmentsysteem zal wel op de schop gaan. Hopelijk maken ze het niet te kaal en blijven er nog wel een paar fysieke knoppen over. Ten slotte de onthullingsdatum: Volkswagen Touareg facelift staat gepland voor mei dit jaar.

Of de auto naar Nederland komt, valt nog te bezien. In Nederland wordt de grote SUV namelijk sinds 2020 niet meer geleverd. Gelukkig is importeren vanuit Duitsland zo gedaan.

