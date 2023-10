Italdesign brengt ode uit aan deze vergeten Audi concept car

Italdesign heeft een moderne interpretatie gemaakt van deze zeer bijzondere Audi.

De hoogtijdagen van de Italiaanse designhuizen liggen helaas achter ons. Bertone is zelfs failliet gegaan. Gelukkig worden er bij Pininfarina, Zagato en Italdesign wel nog altijd auto’s getekend. Die laatste partij is inmiddels in Duitse handen, want Italdesign valt sinds 2010 onder Audi (en dus Volkswagen).

Italdesign en Volkswagen gaan natuurlijk ‘way back’, want het was Giorgetto Giugiaro die de eerste Golf tekende. De lijnen van die auto zijn tot op de dag van vandaag nog terug te zien in de Golf. Giugiaro tekende vervolgens ook de eerste Passat en de Scirocco.

Bij Italdesign zijn ze ook eens terug gaan kijken in hun verleden en toen kwamen ze de Asso di Picche tegen. Dit is een concept car uit 1973, die gebaseerd was op de eerste Audi 80. Van die basis is echter niks meer terug te zien, want de Asso di Picche (Italiaans voor ‘schoppenaas’) kreeg een totaal andere carrosserie.

De Asso di Picche had een zeer hoekig design en een opvallende wigvorm. Hoewel de auto niet bedoeld was als een concept car voor Audi (de opdrachtgever was Karmann) prijkten er toch vier ringen op de neus. Dit vanwege het simpele feit dat het technisch gezien een Audi was.

Omdat deze concept car in 2023 haar vijftigjarig jubileum viert komt Italdesign nu met een eerbetoon in de vorm van een moderne Asso di Picche. Deze heet Asso di Picche In Movimento, wat in het Italiaans een stuk beter klinkt dan in het Nederlands (‘schoppenaas in beweging’). De nieuwe concept car is een stuk minder hoekig, maar heeft opnieuw een duidelijke wigvorm en dezelfde brede C-stijl.

Hoewel het een concept car betreft heeft Italdesign rekening gehouden met praktische zaken als crashveiligheid en ruimte voor accu’s. Ook Italdesign denkt dus aan het klimaat, door hun niet bestaande concept car elektrisch te maken.

Hoewel Italdesign inmiddels eigendom is van Audi zit er deze keer geen Audi-logo op. Het is dus puur een soloproject van Italdesign. Dat betekent ook dat we dit design hoogstwaarschijnlijk nergens terug gaan zien.

De oorspronkelijke Asso di Picche is evenmin in productie gegaan, maar deze auto heeft nog wél latere ontwerpen beïnvloed. Zo was deze concept car onder meer een inspiratiebron voor de legendarische Lancia Delta.