Deze Audi kan automatisch parkeren én laden

Naast automatisch parkeren is er nu ook automatisch opladen.

Auto’s die helemaal zelf kunnen parkeren zijn inmiddels geen toekomstmuziek meer. Deze functie zit niet alleen op de allerduurste auto’s, er zijn ook al ‘eenvoudige’ Kia’s die kunnen parkeren terwijl je zelf al bent uitgestapt.

Volkswagen is nu al aan het kijken naar een volgende stap: elektrische auto’s die niet alleen zelf kunnen parkeren, maar ook meteen zelfstandig opladen. Dat is nog niet zo simpel, want hoe kan een auto een laadkabel bij zichzelf inpluggen?

De eerste stap is dat de auto zelf een laadplek opzoekt. Bosch had al een automated valet parking system, waarbij de auto zelf een parkeerplek opzoekt. In samenwerking met Cariad, een dochteronderneming van VW, wordt dit nu uitgebreid met het zelfstandig opzoeken van een laadplek.

Goed, de auto staat op een laadplek. En dan? De oplossing van Bosch en Volkswagen is… een robot. Deze opent de laadpoort en plugt de kabel in. Super handig. Zo’n robot moet alleen wel aanwezig zijn op locatie, want die komt niet uit de auto zelf. Als de laadsessie is afgelopen zoekt de auto vervolgens weer zelf een normale parkeerplaats op.

Volgens Cariad is het eenvoudig maken van opladen “essentieel voor brede acceptatie van elektromobiliteit”. Die acceptatie gaat alleen niet opschieten als er eerst overal robots geplaatst moeten worden bij laadplekken…

Automatisch opladen zal dus vooral op kleine schaal toegepast worden op specifieke locaties, wat overigens voor het hele ‘automated valet parking’ geldt. Je moet het vooral zien als een luxe service.