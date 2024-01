Recordjaar voor Lamborghini, maar niet in Nederland

Lamborghini heeft een recordjaar achter de rug qua verkopen in 2023. Niet met dank aan Nederland. Dit moet je weten over de cijfers.

De tijden dat Lamborghini een enorm exclusief automerk was ligt achter ons. Met de komst van de Urus heeft de Italiaanse autofabrikant een volumemodel in huis gehaald. Dat heeft ze geen windeieren gelegd.

2023 betekende een verkoopjaar voor Lamborghini. Voor het eerst verkocht het merk meer dan 10.000 auto’s in een tijdbestek van 12 maanden. 10.112 om precies te zijn, een toename van 10 procent in vergelijking met 2022.

Lamborghini verkopen 2023 per model

Het leeuwendeel van de verkopen betreft de Urus. Dat mag geen verrassing zijn. Van de 10.112 verkopen betrof het 6.087 keer een Urus. De Huracán staat op plek twee met 3.962 verkopen. Dan valt de Aventador wat tegen: in het laatste jaar van het model werden 12 reguliere en 51 speciale edities verkocht. Iedereen zat natuurlijk te wachten op de komst van de Revuelto.

3.987 auto’s werden afgeleverd in de EMEA regio (Europe Middle East & Africa). 3.465 auto’s gingen naar Amerika en 2.660 naar de regio APAC (Azië-Pacific).

Lamborghini verkopen 2023 per land

Van alle individuele landen staat de Verenigde Staten bovenaan met 3.000 verkochte auto’s. Gevolgd door Duitsland (961), China, Hong Kong en Macau (845), het Verenigd Koninkrijk (801), Japan (660), het Midden-Oosten (496), Zuid-Korea (434), Italië (409), Canada (357), Australië (263), Frankrijk en Monaco (255), Zwitserland (211), Taiwan (131) en India (103).

Nederlandse verkopen

Lamborghini heeft 184 dealers in 54 verschillende markten. In Nederland is het merk actief met twee dealers, eentje in Leusden en eentje in Rotterdam. Het merk verkocht vorig jaar 37 auto’s in ons land, aldus cijfers van de BOVAG. In 2022 waren dat er nog 41. Van de Aventador werden nul exemplaren verkocht. Van de Huracán acht stuks en van de Urus 29 exemplaren.