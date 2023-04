Audi-baas pleit schuldig in rechtszaak dieselgate

Een directeur van Audi pleit schuldig aan het monteren van sjoemelsoftware tijdens de rechtszaak over de ‘dieselgate’.

Mag niet hé. Beetje de boel manipuleren met software, waardoor de emissieuitstoot van auto’s minder erg was. Maar ook de topmanagers kunnen de verleiding niet weerstaan om soms de regels zo te buigen, dat je er over heen gaat.

Audi-baas schuldig in dieselgate

We hebben het hier over een voormalig directeur met de naam Wolfgang Hatz. Hij werkte bij Audi en Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep. Gisteren was de rechtszaak over het installeren van sjoemelsoftware in auto’s en verrassend genoeg heeft hij gezegd schuldig te zijn.

Eerder ontkende hij steevast. Al in 2015 gaf het concern toe dat er ongeveer elf miljoen dieselauto’s voorzien waren van sjoemelsoftware. Hiermee kwamen auto’s onder testomstandigheden beter uit de bus wat betreft emmissiewaarden, dan in het dagelijkse reële gebruik. En dat mag niet.

Ook Audi-topman Rupert Stadler staat voor het bankje. Hij is de hoofdverdachte in de rechtszaak dat nu alweer 2,5 jaar duurt. Hij zegt dat hij niet verantwoordelijk is en ontkend in alle toonaarden. Daarom is de move van Hatz des te opmerkelijker. Hij lijkt eieren voor zijn geld te kiezen.

Lagere straf

Dat doet Hatz natuurlijk niet voor niks. Hij kan door aan te geven schuldig te zijn een strafvermindering krijgen, het lijkt net een Amerikaanse misdaadserie met al die dealtjes. De rechter noemde de bekentenis echter een ‘keerpunt’. De rechtbank én de verdediging zijn het met elkaar eens: Hatz moet een voorwaardelijke straf krijgen van 18 tot 24 maanden. Ook krijgt hij een boete van 400.000 euro.

Het parket, zij klagen Hatz aan, zijn het hier (nog) niet mee eens. Dit omdat hij wel heel lang heeft ontkend. Het is aan hun om verder te procederen of deze ‘deal’ te accepteren en hun pijlen te richten op de andere topmannen. Experts hopen dat door deze bekentenis de zaak opengebroken wordt en dat andere aangeklaagden tevens deze weg volgen. Of dat er in ieder geval meer vaart in de zaak komt.