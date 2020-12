ABT S3 is compact en luxe sprintkanon - Autoblog.nl

Met een ABT S3 is de kriebel naar een RS3 net eventjes wat minder. Het scheelt sowieso in de kosten. Goed nieuws op deze dinsdag, dus!

Als je een compacte, stijlvolle en hoogwaardige auto wil met potentie, dan is de Audi S3 al sinds 1999 de aangewezen auto. De kleine Audi met het sportlabel heeft alles wat je nodig hebt in een fijn formaat auto.

Vierde generatie ABT S3

Dus mocht je net even wat meer wensen, kun je altijd bij ABT terecht. De eerste drie generaties konden door de tuner uit Allgau worden voorzien van meer vermogen, een betere wegligging en een beetje sportieve opsmuk. Traditiegetrouw zijn de dames en heren van ABT er altijd vroeg bij. Dat is met de vierde generatie Audi S3 is dat niet anders.









ABT Engine Control-unit

Laten we beginnen met het leukste onderdeel van de ABT S3: de ABT Power-kit. Niets is leuker dan meer vermogen en deze kit is precies wat je krijgt met deze kit. Standaard levert de motor uit de S3 310 pk en 400 Nm. Dat is op zich niet verkeerd, maar het kan dus beter met de ABT Engine Control-unit. Hiermee stijgt het vermogen naar 370 pk en het koppel naar 450 Nm. Wat het doet met de prestaties wordt (nog) niet vermeld.











Velgen

Mocht je nog iets meer onderscheid wensen, kun je kiezen uit drie soorten velgen. Zoals de Sport GR is zichtbaar op de ABT S3 op de foto’s. Deze zijn hoogglans zwart en hebben een diameter van 20”. Ja, we leven in tijden waarin 20” mogelijk is voor een C-segment hatchback.

Daarnaast is de 5-spaaks ABT Sport FR velg in ‘Mystic Black’ een optie. Mocht je iets bescheidener te werk willen gaan, dan kan dat ook. De vijf-arms ABT ER-C velg is 19” groot.











Sportuitlaat ABT S3

Om het spektakel van de ABT S3 compleet te maken, kun je kiezen voor de ABT-sportuitlaat. Deze is voorzien van vier eindpijpen met elk een diamater van 102 mm. Naast een stoerdere loek vanaf de achterzijde, belooft ABT dat het geluid ook wat beter is. Of er door de uitlaat ook meer) vermogen wordt gegenereerd, vermeld ABT niet. In het interieur verandert er vooralsnog bizar weinig. Alhoewel, je kan kiezen voor een start-stop-knop met verlicht ABT Sportsline-logo. Al met al: prima upgrades. ABT kennende zullen meer onderdelen op termijn volgen.

De onderdelen zijn begin volgend jaar te bestellen.