Audi SQ7 ABT met de juiste motor nu ook het juiste uiterlijk? - Autoblog.nl

Volgens ABT hoort een duister uiterlijk bij een auto als de Audi SQ7. Dat deden ze eerder en ze doen het nu weer.

Vorig jaar maakte Audi de overstap van diesel naar benzine met een aantal S-modellen van het merk. Zo ook met de SQ7. Reden voor ABT om nog een keer op het toneel te verschijnen. Ze hadden de dieselvariant al optisch aangepakt en doen nu een vergelijkbaar trucje met de benzine SQ7.

ABT heeft de recycling machine aangezet, want de verschillen zijn niet ontzettend groot in vergelijking met het dieselbroertje van vorig jaar. Wie goed kijkt ziet een andere spoiler en andere velgen. De krachtbron onder de motorkap is vooralsnog met rust gelaten. Niet dat het met 507 pk en 770 Nm koppel uit de 4.0 TFSI afzien is.

Dat blok ligt intussen in in zoveel VAG-auto’s met vermogens tot 650 pk. Meer is dus altijd mogelijk. Dat snappen ze bij ABT ook, want de tuner heeft momenteel een aanpassing voor de ECU in ontwikkeling. De 2.300 kg wegende kolos snelt in 4,1 seconden naar de honderd. Best indrukwekkend voor zo’n enorm ding.

Mocht je deze uitdossing van de Audi SQ7 ABT nou verschrikkelijk vinden, dan heeft de tuner goed nieuws voor je. ABT heeft een eigen configurator waar je de SQ7 naar eigen smaak kunt aanpassen. Dat zwart-op-zwart (gaap) hoeft dus niet. Gelukkig maar.